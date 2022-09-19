VK намерена создать российский аналог Steam и Epic Games

VK обсуждает с несколькими гейм-студиями соглашения на эксклюзивную представленность игр на игровой платформе VK Play в России и СНГ. Компания намерена создать аналог платформ Steam и Epic Games.

Эксклюзивом VK Play могут стать продукты Owlcat Games, стороны могут объявить о партнерстве до конца 2022 года. На развитие проекта VK может вложить до $10 млн, рассказали «Ведомостям» источники.

Представитель VK сказал, что корпорация активно вкладывается в развитие сервиса, но не стал комментировать предполагаемое сотрудничество Owlcat Games.

В марте американский разработчик игр Valve закрыл для пользователей из России основные способы оплаты в Steam – карты Visa, Mastercard и «Мир». Теперь оплатить покупки можно только через PayPal или внутренний кошелек Steam.

С похожими трудностями столкнулись пользователи и других игровых сервисов, в частности PS Store, Microsoft Store, Nintendo eShop, GOG и другие.

Минцифры отказалось выделить «Ростеху» деньги из фонда «Росинфокоминвест» — на его счетах сейчас находится около 1,3 млрд рублей — для разработки игрового движка. Глава «Ростеха» Сергей Чемезов попросил об этом в июле.

В июне стало известно, что Минцифры обсуждает альтернативу использования 1,3 млрд рублей, зависших на счетах «Росинфокоминвеста». В числе возможных мер предлагалось создание на его базе венчурного фонда с государственным и частным капиталом и отказ от поддержки экспорта в пользу проектов в России.

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