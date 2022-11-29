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Мосбиржа предложила создать специальный канал для раскрытия данных компаний инвесторам

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Мосбиржа выступила с инициативой создания специального защищенного канала, по которому инвесторы могли бы получать достоверную корпоративную информацию от компаний. На данный момент организации наделены правом не раскрывать публично сведения о своей работы для защиты от возможных санкций.

Мосбиржа предложила создать специальный канал для раскрытия данных компаний инвесторам

С идеей создания непубличного защищенного канала для раскрытия инвесторам корпоративной информации компаний выступила топ-менеджер Мосбиржи Ирина Грекова.

По словам Грековой, в текущей ситуации, когда компании могут не раскрывать публично информацию о своей работе, инвесторам неясно, как принимать взвешенные инвестиционные решения. Непубличный канал, через который инвесторы могли бы получать необходимые сведения, мог бы стать решением этой проблемы.

В понедельник 28 ноября правительство продлило срок действия введенного в марте права компаний на нераскрытие корпоративной информации публично. Мера будет действовать до июля 2023 года. В августе Мосбиржа выступила с рекомендаций не пользоваться данным правительством правом.

В феврале Банк России принял решение не раскрывать финансовую отчетность банков, однако в ноябре сообщил о намерении возобновить публикацию отчетности.

Фото на обложке: stockuper

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