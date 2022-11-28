Срок действия права компаний на сокрытие от инвесторов корпоративной информации продлили на полгода

Срок действия данного в марте права на сокрытие корпоративной информации от инвесторов продлили на полгода. Компании-участники фондового рынка смогут не публиковать отчетность до июля следующего года.

Постановление правительства о продлении права компаний не раскрывать свою корпоративную информацию перед инвесторами подписал глава правительства Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба правительства РФ.

Эмитенты ценных бумаг смогут скрывать от инвесторов всю корпоративную информацию до июля 2023 года, следует из документа. Решение о продлении срока действия права принято для защиты участников фондового рынка от введения санкций, подчеркнули в правительстве.

Правительство наделило компании правом не раскрывать корпоративную, в том числе финансовую информацию в марте 2022 года. В августе Мосбиржа рекомендовала компаниям не пользоваться данным правительством правом.

С февраля текущего года финансовая отчетность банков также не раскрывается, решение об этом принял Банк России. Позже банки выступили с инициативой создать закрытый портал для раскрытия финансовой отчетности, доступ к которому смогут иметь только поднадзорные ЦБ компании. В ноябре Банк России сообщил о намерении возобновить публикацию финансовой отчетности банков.

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