Российские банки предложили создать закрытый портал для раскрытия финотчетности

Кредитные организации предложили Банку России создать закрытую онлайн-платформу для публикации отчетности. Доступ к которой будут иметь только поднадзорные регулятору компании.

Ассоциация банков России (АБР) попросила об этом регулятора в ответе на доклад ЦБ о новых подходах к регулированию финансового рынка, опубликованный в начале августа, пишет РБК со ссылкой на письмо.

Представитель регулятора уточнил, что ЦБ еще не закончил принимать отзывы на доклад от участников рынка, но скоро подведет итоги. Банки в основном оставили в открытом доступе отчеты до четвертого квартала 2021 года, но некоторые изъяли из доступа и ранее опубликованные данные.

В письме ассоциации говорится, что сокращение открытых данных отрицательно сказалось на принятии бизнес-решений, формировании резервов для участников финансового рынка. Авторы предложений также жалуются на недостаток сведений из-за ухода зарубежных провайдеров данных — Bloomberg, Refinitiv и сервисы Dow Jones.

Ассоциация предложила давать доступ к таким данным только подконтрольным ЦБ организациям: банкам, МФО, страховым компаниям, брокерам, дилерам и управляющим компаниям, негосударственным пенсионным фондам и т. д.

Вице-президент АБР Алексей Войлуков говорит, что такой доступ можно получить или через закрытый портал, или через личный кабинет организации в ЦБ.

По словам Войлукова, отчетность при этом останется недоступна частным инвесторам, журналистам или независимым аналитикам.

Такой подход к раскрытию информации вряд ли снизит риски для рынка, сомневается старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Игорь Алексеев. Он считает, что Банк России, вероятно, будет потепенно раскрывать финансовые данные, но для неограниченного круга лиц.

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