ЦБ представил прогноз развития экономики на ближайшие три года

Банк России представил свои сценарии развития отечественной экономики на ближайшие три года — 2023–2025 — по инфляции, ВВП, ключевой ставке.

Главной целью денежно-кредитной политики в докладе называется поддержание инфляции вблизи 4%.

ЦБ прогнозирует, что с учетом структурной перестройки экономики выход на этот показатель займет более полутора лет и завершится в 2024 году. Чтобы его достигнуть, Банк России будет корректировать ключевую ставку.

Базовый сценарий средних значений ключевых экономических показателей:

Ключевая ставка в 2023 году ожидается на уровне 6,5–8,5%, в 2024 году — 6–7%, к 2025 году — 5–6%;

ВВП в 2022 году покажет орицательное значение (от -6% до -8%), как и в 2023 году — (от -4% до -6%); в 2024 году показатель вернется к положительным 1,5–2,5%; такой же уровень ожидается на 2025 год;

Инфляция в 2022 году прогнозируется на уровне 12–15%, в 2023 году — 5–7%, в 2024 и 2025 годах — 4%;

Кроме «Базового сценария» доклад ЦБ содержит сценарий «Глобальный кризис», который предполагает усиление фрагментации глобального рынка и описывает несколько рисков. В частности, это устойчиво высокая инфляция в мире и, как следствие, рецессия; и новые санкции против России. Сочетание этих рисков способно вызвать глобальный кризис, который можно сопоставить с кризисом 2007-2008 годов.

В худшем сценарии годовая инфляция в 2023 году достигнет 13–16%, а малый рост ВВП будет станет возможным только в 2025 году (порядка 1%). Из-за этого ЦБ значительно повысит ключевую ставку (по сравнению с базовым сценарием) и будет поддерживать ее на таком уровне.

В докладе также расписывается позитивный сценарий — «Ускоренная адаптация». Он предполагает более быструю адаптацию российской экономики к новым условиям. Согласно ему, в 2024–2025 годах годовая инфляция останется вблизи 4% при ключевой ставке в 5–6% годовых.

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