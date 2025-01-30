В ЕС пообещали не вовлекать Казахстан в санкции против России
Евросоюз не будет настаивать на присоединении Казахстана к санкциям против России и не собирается вмешиваться в торговые контакты Астаны и Москвы, сообщил специальный посланник ЕС по санкциям Дэвид О’Салливан на брифинге в Астане. Его слова передает КазТАГ.
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«Мы не настаиваем и не будем настаивать, чтобы Казахстан принял санкции. У нас нет никакого намерения вмешиваться и каким-либо образом портить законные торговые отношения России с Казахстаном, которые длятся на протяжении многих лет», — заявил О’Салливан.
Однако добавил, что ЕС волнует тот факт, что «некоторые недобросовестные представители бизнеса» могут использовать Казахстан, как «платформу для обхода санкций», поставляя в Россию подсанкционную европейскую продукцию, включая технологическую.
О’Салливан предупредил, что некоторые казахские компании могут попасть в 16-й пакет санкций ЕС за помощь в обходе санкций. По его словам, речь идет о «компаниях, в отношении которых у нас есть неопровержимые доказательства того, что они вовлечены в деятельность по нарушению санкций».
В октябре прошлого года замглавы МИД Казахстана Роман Василенко заявил, что Астана не хочет, чтобы территория Казахстана использовалась для обхода санкций, хотя страна не присоединялась к санкционному режиму. По словам Василенко, «позиция Астаны известна всем заинтересованным сторонам, к ней с пониманием относятся как в России, так и на Западе».
Ранее в январе сразу несколько казахских банков перестали выдавать карты нерезидентам. Ограничения ввели Halyk Bank, «Евразийский банк», «Нурбанк» и местная «дочка» ВТБ, а также банки «Каспи» и Home Credit Bank. Незадолго до этого Агентство по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана ограничило срок действия платежных карт нерезидентов одним годом.
Фото на обложке: Collab Media /
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