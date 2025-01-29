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Еще четыре казахстанских банка перестали выдавать карты нерезидентам

Новости
Новости
Богдан Музыченко
Богдан Музыченко

Выпускающий редактор новостного блока

Богдан Музыченко

Казахстанские Halyk Bank, «Евразийский банк», «Нурбанк» и «дочка» ВТБ приостановили выдачу платежных карт нерезидентам страны. Об этом «Интерфаксу-Казахстан» сообщили в этих кредитных организациях.

Еще четыре казахстанских банка перестали выдавать карты нерезидентам
  1. Новости

В пресс-службе ВТБ «Ведомостям» заявили, что решение его дочернего банка связано с новыми требованиями законодательства, которые ограничили срок действия карт нерезидентов страны одним годом. В данный момент казахстанская «дочка» проводит техническую донастройку своих систем для выполнения этого требования. Банк снова начнет выдавать карты нерезидентам в феврале, добавили в кредитной организации.

Из сообщения на сайте «Нурбанка» следует, что он «временно приостановил выпуск карт в связи с проведением технических работ». Когда банк снова начнет выдавать карты, не уточняется.

Операторы колл-центов Halyk Bank и «Евразийского банка» подтвердили «Интерфаксу-Казахстан», что эти кредитные организации прекратили оформлять карты нерезидентам страны, но на вопрос о сроках возобновления выдачи ответить не смогли.

Ранее оформление карт нерезидентами приостановили казахстанские банки «Каспи» и Home Credit Bank. Первый прекратил выпуск карт для таких лиц на период с 19 января по 3 февраля, второй — на неопределенный срок. Также о вступлении в силу правил открытия карт для нерезидентов сообщили Freedom Bank и банк «ЦентрКредит», но не стали приостанавливать их выпуск.

Ограничения по сроку действия карт нерезидентов ввело в середине января Агентство по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана. В ведомстве считают, что принятая мера позволит снизить риски, связанные с использованием банковских услуг в криминальных целях, включая оборот наркотиков и нелегальную передачу цифровых активов.

Фото на обложке: Nurlan Tastanbekov / Shutterstock

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