Ряд казахстанских банков возобновил выдачу карт нерезидентам

Казахстанские банки Halyk Bank, «Каспи» и местный дочерний банк ВТБ снова начали выдавать платежные карты нерезидентам страны. Об этом «Интерфаксу» рассказали в колл-центрах Halyk Bank и «Каспи». ВТБ разместил соответствующее объявление на своем сайте.

В Halyk Bank и «Каспи» агентству уточнили, что для оформления карты потребуется наличие вида на жительство Казахстана. В ВТБ отметили, что возобновили выпуск карт платежной системы «Мир» для нерезидентов.

«Банк полностью настроил свои системы и готов работать по новым требованиям законодательства республики — срок действия карт составит теперь 12 месяцев. При этом для дипломатических работников и инвесторов-нерезидентов срок действия карт может быть продлен до трех лет», — добавили в ВТБ.

В свою очередь, операторы колл-центров «Евразийского банка», «Нурбанка» и Home Credit Bank заявили «Интерфаксу», что пока не возобновили выдачу карт нерезидентам Казахстана.

«Каспи» и Home Credit Bank остановили оформление карт для нерезидентов страны в середине января. Позже такие же ограничения ввели Halyk Bank, «Евразийский банк», «Нурбанк» и местная «дочка» ВТБ.

Перед тем, как ряд казахстанских банков временно запретил оформление карт нерезидентам, Агентство по регулированию и развитию финансового рынка республики ограничило срок действия карт нерезидентов до 12 месяцев. В ведомстве объяснили меру тем, что она позволит минимизировать «риски использования банковских услуг в сфере незаконного оборота наркотиков и цифровых активов».

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