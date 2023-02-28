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Санкции Японии, IPO «Совкомбанка»: главное 28 февраля

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Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

Япония ввела санкции, «Совкомбанк» сохраняет планы провести IPO, индийская Allied Blenders & Distillers выйдет на российский рынок и другие новости 28 февраля.

Санкции Японии, IPO «Совкомбанка»: главное 28 февраля

Мир

  • Япония ввела санкции против 48 физических и 73 юридических лиц из России. Ограничения, в частности, распространились на ЧВК «Вагнер», Росбанк, главу концерна «Калашников» Алана Лушникова и замминистра обороны России Виктора Горемыкина, пишет «Ъ».

Финансы

  • «Совкомбанк» сохраняет планы провести первичное публичное размещение акций, рассказал «Ведомостям» его совладелец и первый зампред правления Сергей Хотимский. 
  • Кредитные организации, попавшие под новые санкции Запада, приостанавливают валютные переводы, пишут «Известия». Ограничения на такие операции уже ввели в банках «Санкт-Петербург», «Уралсиб», «Приморье», «Левобережный», в «Ланта-Банке» и «Росбанке», рассказали их представители.

Бизнес

  • Производитель третьего по популярности виски в мире The Officer’s Choice индийская Allied Blenders & Distillers (ABD) выйдет на российский рынок, узнал «Коммерсантъ». Эксклюзивным дистрибутором двух брендов компании стала Алкогольная сибирская группа (АСГ).
  • Freedom Holding закрыл сделку по продаже российского бизнеса. Все активы холдинга в России перешли в собственность Максиму Повалишину.

Технологии

  • Основатель Национальной компьютерной корпорации Александр Калинин рассказал «Ъ», что планирует вложить 10 млрд рублей в разработку и производство мобильных устройств для потребительского рынка.

Фото на обложке: KeemMiDo / Shutterstock

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