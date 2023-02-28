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Спрос на «Виагру» в России вырос вдвое после новости о прекращении поставок препарата

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Спрос на препарат для повышения потенции «Виагра» вырос вдвое с 15 по 17 февраля, сообщили агентству РИА Новости в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ), который выступает оператором системы маркировки «Честный знак».

Спрос на «Виагру» в России вырос вдвое после новости о прекращении поставок препарата

Ранее стало известно, что американская фармкомпания «Виатрис» прекратила поставки «Виагры» в РФ. В Минпромторге тогда заверили, что российская фармацевтическая промышленность имеет все возможности для производства препаратов с таким же действующим веществом.

Отмечается, что спрос подскочил именно на запатентованный препарат, продажи медикаментов на основе силденафила (действующее вещество) выросли лишь на 5%.

Всего в 2022 году в стране продали 9,4 млн пачек таких лекарств на общую сумму 7,3 млрд рублей. Чаще всего препараты для поддержания потенции приобретали в Санкт-Петербурге, Московской области, Краснодарском и Камчатской краях.

Фото на обложке: nito / Shutterstock

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