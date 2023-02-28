Спрос на «Виагру» в России вырос вдвое после новости о прекращении поставок препарата

Спрос на препарат для повышения потенции «Виагра» вырос вдвое с 15 по 17 февраля, сообщили агентству РИА Новости в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ), который выступает оператором системы маркировки «Честный знак».
Ранее стало известно, что американская фармкомпания «Виатрис» прекратила поставки «Виагры» в РФ. В Минпромторге тогда заверили, что российская фармацевтическая промышленность имеет все возможности для производства препаратов с таким же действующим веществом.
Отмечается, что спрос подскочил именно на запатентованный препарат, продажи медикаментов на основе силденафила (действующее вещество) выросли лишь на 5%.
Всего в 2022 году в стране продали 9,4 млн пачек таких лекарств на общую сумму 7,3 млрд рублей. Чаще всего препараты для поддержания потенции приобретали в Санкт-Петербурге, Московской области, Краснодарском и Камчатской краях.
Фото на обложке: nito /
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