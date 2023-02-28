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Freedom Holding Тимура Турлова завершил продажу бизнеса в России

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Финансовая группа Freedom Holding Тимура Турлова закрыла сделку по продаже российских активов. Перешедшие новому собственнику компании переименованы в «Цифру».

Freedom Holding Тимура Турлова завершил продажу бизнеса в России

Тимур Турлов назвал продажу бизнеса в России лучшим вариантом для холдинга после его отказа от российского гражданства. Он также рассчитывает на расширение присутствия компании на глобальном рынке.

  • Freedom Holding основал миллиардер Тимур Турлов. В 2022 году Forbes оценил его состояние в $2,4 млрд. Летом прошлого года Турлов отказался от российского гражданства и на данный момент является гражданином Казахстана.
  • В конце декабря 2022 года замдиректора инвесткомпании «Фридом Финанс» Максим Повалишин купил российский бизнес Freedom Holding за $140 млн, что показалось бывшим владельцам заниженной ценой, но с учетом санкционных обстоятельств — достойной сделкой.
  • В январе 2023 года финансовый регулятор Казахстана решил проверить сделки Freedom Holding на предмет возможных манипуляций на рынке облигаций.

Фото на обложке: Unsplash

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