Freedom Holding Тимура Турлова завершил продажу бизнеса в России

Карина Пардаева
Финансовая группа Freedom Holding Тимура Турлова закрыла сделку по продаже российских активов. Перешедшие новому собственнику компании переименованы в «Цифру».
Freedom Holding Тимура Турлова завершил продажу бизнеса в РоссииКарина Пардаева
Тимур Турлов назвал продажу бизнеса в России лучшим вариантом для холдинга после его отказа от российского гражданства. Он также рассчитывает на расширение присутствия компании на глобальном рынке.
- Freedom Holding основал миллиардер Тимур Турлов. В 2022 году Forbes оценил его состояние в $2,4 млрд. Летом прошлого года Турлов отказался от российского гражданства и на данный момент является гражданином Казахстана.
- В конце декабря 2022 года замдиректора инвесткомпании «Фридом Финанс» Максим Повалишин купил российский бизнес Freedom Holding за $140 млн, что показалось бывшим владельцам заниженной ценой, но с учетом санкционных обстоятельств — достойной сделкой.
- В январе 2023 года финансовый регулятор Казахстана решил проверить сделки Freedom Holding на предмет возможных манипуляций на рынке облигаций.
Фото на обложке: Unsplash
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