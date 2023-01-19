Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Регулятор Казахстана решил проверить сделки брокера Freedom Тимура Турлова — Bloomberg

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Под проверку казахстанского регулятора попали сделки брокера Freedom Holding миллиардера Тимура Турлова, который ранее отказался от российского паспорта и получил гражданство Казахстана. Как пишет агентство Bloomberg, операции Freedom изучают в рамках проверки возможных манипуляций на рынке облигаций.

Регулятор Казахстана решил проверить сделки брокера Freedom Тимура Турлова — Bloomberg

Источник издания утверждает, что под проверку попали сделки осени 2022 года, в том числе и те, которые совершал Freedom Holding. Отдельное внимание было уделено сделкам с бондами Казахстанского фонда устойчивости (КФУ). Национальный банк республики владеет 100% этого фонда.

Регулятор изучил сделки, которые могли искусственно поддерживать доходность по облигациям КФУ на низком уровне, чтобы избежать влияния инверсии кривой доходности.

В Freedom Holding заявили Bloomberg, что никаких уведомлений о возможных нарушениях от казахстанского финансового регулятора не получали. 

В конце года Freedom Holding продал российский бизнес — инвесткомпанию «Фридом Финанс» — местному менеджменту за $140 млн.

Фото на обложке: Tinnaporn Sathapornnanont / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Зачем EdTech-проекту сегодня идти в Казахстан?
  2. 2 Банковское обслуживание в Казахстане: что нужно знать российским предпринимателям
  3. 3 Российские школьники заняли третье место на конкурсе Kazakhstan Smart Space
  4. 4 Российских школьников и студентов позвали на конкурс по космическим технологиям и технике в Казахстане
  5. 5 Куда идти стартапам в Казахстане
ArtTech — карта разработчиков арт-технологий
Все игроки российского рынка технологий для искусства
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

19 января 2023

Goznak Startup Lab

20 января 2023

ИТ-олимпиада «Траектория будущего»

23 января 2023

Yandex Cloud Boost

Все ВОЗМОЖНОСТИ