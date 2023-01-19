Регулятор Казахстана решил проверить сделки брокера Freedom Тимура Турлова — Bloomberg

Под проверку казахстанского регулятора попали сделки брокера Freedom Holding миллиардера Тимура Турлова, который ранее отказался от российского паспорта и получил гражданство Казахстана. Как пишет агентство Bloomberg, операции Freedom изучают в рамках проверки возможных манипуляций на рынке облигаций.

Источник издания утверждает, что под проверку попали сделки осени 2022 года, в том числе и те, которые совершал Freedom Holding. Отдельное внимание было уделено сделкам с бондами Казахстанского фонда устойчивости (КФУ). Национальный банк республики владеет 100% этого фонда.

Регулятор изучил сделки, которые могли искусственно поддерживать доходность по облигациям КФУ на низком уровне, чтобы избежать влияния инверсии кривой доходности.

В Freedom Holding заявили Bloomberg, что никаких уведомлений о возможных нарушениях от казахстанского финансового регулятора не получали.

В конце года Freedom Holding продал российский бизнес — инвесткомпанию «Фридом Финанс» — местному менеджменту за $140 млн.

Фото на обложке: Tinnaporn Sathapornnanont / Shutterstock