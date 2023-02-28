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Место акций «Детского мира» в индексе Мосбиржи займут расписки «Русагро»

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Место акций «Детского мира» в индексе Московской биржи займут депозитарные расписки «Русагро». В ноябре 2022 года «Детский мир» объявил, что реорганизуется из публичной компании в частную, акционеры одобрили это решение.

Место акций «Детского мира» в индексе Мосбиржи займут расписки «Русагро»

Мосбиржа объявила о новых базах расчета индексов. С 17 марта площадка устанавливает значения коэффициентов free-float и дополнительных ограничительных весовых коэффициентов для ценных бумаг ряда эмитентов.

Вместо акций «Детского мира» в индексы Мосбиржи и РТС войдут депозитарные расписки «Русагро». Акции «Детского мира» исключат из многих других индексов. 

В ноябре 2022 года «Детский мир» объявил о реорганизации компании. Компания перестанет быть публичной и превратится в частную. Данное решение компании в декабре одобрили ее акционеры. 

«Детский мир» решил провести реорганизацию бизнеса в связи с санкционным давлением и трудностями, которые влекут отдельные ограничения.

Фото на обложке: yandex-images.clstorage

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