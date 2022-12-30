Акционеры «Детского мира» одобрили реорганизацию компании из публичной в частную

Акционеры «Детского мира» большинством голосов одобрили реорганизацию компании – она перестанет быть публичной и уйдет с биржи. В результате из ПАО «Детский мир» будет выделено ООО «ДМ».

О принятии окончательного решения по реорганизации ПАО «Детский мир» сообщается на сайте компании. Решение было принято по результатам внеочередного собрания акционеров.

Акционеры большинством голосов одобрили выделение ООО «ДМ» из ПАО «Детский мир».

Проголосовавшие против реорганизации или не участвовавшие в голосовании акционеры имеют право требовать выкупа у них ценных бумаг компании по цене 71,5 рублей за штуку.

«Детский мир» ранее определил порог суммы, которую потратит на выкуп. Она составит 10% стоимости чистых активов компании, или около 1,6 млрд рублей. Если заявок будет больше, то бумаги будут выкупать пропорционально заявленным требованиям.

«Детский мир» объявил о реорганизации бизнеса и преобразовании компании из публичной в частную 7 ноября. Трансформацию решили провести в связи с санкционным давлением и трудностями, которые влекут отдельные ограничения.

Фото на обложке: Ovchinnikova Irina / Shutterstock