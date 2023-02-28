Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Проект для релокации «Mesto на карте» объявил о приостановке работы с 1 марта

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Проект для помощи в релокации «Mesto на карте» объявил о приостановке работы. С 1 марта «локации» в разных странах – Бали, Турции, Аргентине, Нидерландах, Испании – перестанут оказывать услуги по релокации, консьерж-сервису, проживанию и модерировать чаты.

Проект для релокации «Mesto на карте» объявил о приостановке работы с 1 марта

Заявление «Mesto на карте», в котором говорится о приостановке работы, опубликовано на сайте проекта.

Проект «Mesto на карте» был запущен около года назад после начала специальной военной операции на Украине. Изначально для релокации были доступны два направления – Бали и Кипр. Позже команда начала работать с Турцией, Аргентиной, Нидерландами, Испанией.

Команда проекта помогала желающим переехать в другие страны в релокации – оказывала услуги помощи в переезде, консьерж-сервису, проживанию, а также вела чат-сообщества в социальных сетях на тему релокации.

«Спустя год стало очевидно, что не все мечты реализуемы в условиях реальной экономики и суровой операционки. Увы. Поэтому мы приняли решение отпустить сообщества в свободное плавание, приостановив работу “Mesto на карте”, как сервиса по релокации и предоставлению жилья», – говорится в заявлении проекта. 

«Локация» Бали будет поддерживать пакет «Комьюнити» до 1 апреля для тех, кто оплатил подписку.

В апреле 2022 года в «Mesto на карте» инвестировали сооснователь PandaDoc Микита Микадо, предприниматель Андрей Дороничев, венчурный инвестор Николай Давыдов. Сумма инвестиций не раскрывалась.

Фото на обложке: Mesto на карте

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Карьера в Германии для специалиста из России: нужно ли переучиваться, признают ли диплом и чего ждут работодатели
  2. 2 Как руководителю поддержать сотрудника после релокации?
  3. 3 Релокация стартапа в Канаду в 2023 году: что изменилось?
  4. 4 Упрощенка, льготы и подводные камни: что учесть бизнесу, который планирует работать в нескольких странах
  5. 5 Как предпринимателю переехать в США по визе талантов и не только: лайфхаки для подготовки кейса и советы юриста
Relocation Map
Интерактивный гид по сервисам и компаниям, связанным с релокацией
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

28 февраля 2023

Венчурная Академия-3

28 февраля 2023

Clean Code Cup 2023

01 марта 2023

Акселератор по развитию российского автопрома от АВТОВАЗ и АСИ

Все ВОЗМОЖНОСТИ