Проект для релокации «Mesto на карте» объявил о приостановке работы с 1 марта

Проект для помощи в релокации «Mesto на карте» объявил о приостановке работы. С 1 марта «локации» в разных странах – Бали, Турции, Аргентине, Нидерландах, Испании – перестанут оказывать услуги по релокации, консьерж-сервису, проживанию и модерировать чаты.
Заявление «Mesto на карте», в котором говорится о приостановке работы, опубликовано на сайте проекта.
Проект «Mesto на карте» был запущен около года назад после начала специальной военной операции на Украине. Изначально для релокации были доступны два направления – Бали и Кипр. Позже команда начала работать с Турцией, Аргентиной, Нидерландами, Испанией.
Команда проекта помогала желающим переехать в другие страны в релокации – оказывала услуги помощи в переезде, консьерж-сервису, проживанию, а также вела чат-сообщества в социальных сетях на тему релокации.
«Спустя год стало очевидно, что не все мечты реализуемы в условиях реальной экономики и суровой операционки. Увы. Поэтому мы приняли решение отпустить сообщества в свободное плавание, приостановив работу “Mesto на карте”, как сервиса по релокации и предоставлению жилья», – говорится в заявлении проекта.
«Локация» Бали будет поддерживать пакет «Комьюнити» до 1 апреля для тех, кто оплатил подписку.
В апреле 2022 года в «Mesto на карте» инвестировали сооснователь PandaDoc Микита Микадо, предприниматель Андрей Дороничев, венчурный инвестор Николай Давыдов. Сумма инвестиций не раскрывалась.
Фото на обложке: Mesto на карте
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Карьера в Германии для специалиста из России: нужно ли переучиваться, признают ли диплом и чего ждут работодатели
- 2 Как руководителю поддержать сотрудника после релокации?
- 3 Релокация стартапа в Канаду в 2023 году: что изменилось?
- 4 Упрощенка, льготы и подводные камни: что учесть бизнесу, который планирует работать в нескольких странах
- 5 Как предпринимателю переехать в США по визе талантов и не только: лайфхаки для подготовки кейса и советы юриста
ВОЗМОЖНОСТИ
28 февраля 2023
28 февраля 2023