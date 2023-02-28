Проект для релокации «Mesto на карте» объявил о приостановке работы с 1 марта

Проект для помощи в релокации «Mesto на карте» объявил о приостановке работы. С 1 марта «локации» в разных странах – Бали, Турции, Аргентине, Нидерландах, Испании – перестанут оказывать услуги по релокации, консьерж-сервису, проживанию и модерировать чаты.

Заявление «Mesto на карте», в котором говорится о приостановке работы, опубликовано на сайте проекта.

Проект «Mesto на карте» был запущен около года назад после начала специальной военной операции на Украине. Изначально для релокации были доступны два направления – Бали и Кипр. Позже команда начала работать с Турцией, Аргентиной, Нидерландами, Испанией.

Команда проекта помогала желающим переехать в другие страны в релокации – оказывала услуги помощи в переезде, консьерж-сервису, проживанию, а также вела чат-сообщества в социальных сетях на тему релокации.

«Спустя год стало очевидно, что не все мечты реализуемы в условиях реальной экономики и суровой операционки. Увы. Поэтому мы приняли решение отпустить сообщества в свободное плавание, приостановив работу “Mesto на карте”, как сервиса по релокации и предоставлению жилья», – говорится в заявлении проекта.

«Локация» Бали будет поддерживать пакет «Комьюнити» до 1 апреля для тех, кто оплатил подписку.

В апреле 2022 года в «Mesto на карте» инвестировали сооснователь PandaDoc Микита Микадо, предприниматель Андрей Дороничев, венчурный инвестор Николай Давыдов. Сумма инвестиций не раскрывалась.

Фото на обложке: Mesto на карте