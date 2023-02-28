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«Магнит» запустил сеть «жестких» дискаунтеров

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Российский ритейлер «Магнит» объявил о запуске формата «жестких» дискаунтеров. Они будут работать под брендом B1 или «Первый выбор», сообщили в пресс-службе сети.

«Магнит» запустил сеть «жестких» дискаунтеров

Первые три магазина уже принимают покупателей в подмосковных Тучкво, Ступино и Электростали.  

Впервые с форматом дискаунтеров ритейлер начал работать в 2020 году. Тогда «Магнит» запустил сеть «Моя цена», в магазинах которой продаются недорогие продукты под одноименной торговой маркой ритейлера.

Запуская «Первый выбор», в компании хотят усилить свое присутствие в сегменте. Как пояснили в пресс-службе, формат нацелен на покупателей, не готовых к компромиссам в качестве продуктов, однако стремящихся к приемлемым доступным ценам.

При этом в «Первом выборе» ассортимент будет менее разнообразным, чем в сети «Моя Цена». В перспективе собственные торговые марки займут до половины всего предложения.

В «Первом выборе» будут работать собственные пекарни. Также сеть предложит широкий выбор различных круп, кондитерских изделий и замороженных продуктов на развес. Чтобы снизить собственные затраты на персонал и сэкономить время покупателей, сеть вводит самообслуживание.

Управлять форматом будет Анжела Рябова, которая ранее развивала дискаунтер «Батон».

Фото на обложке: Larisa Rudenko / Shutterstock

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