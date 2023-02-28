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ГК Softline сформировала совет директоров

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Поставщик решений в области цифровой трансформации и информационной безопасности ГК Softline сформировала совет директоров. В него вошли пять представителей компании и четыре независимых директора.

ГК Softline сформировала совет директоров

Осенью международная IT-компания Softline продала свой российский бизнес его основателю Игорю Боровикову за $1. Также по итогам сделки, доля Боровикова в  SGI Limited была размыта.

После разделения в России компания продолжила работу под брендом «Группа компаний Softline».

Членами совета директоров ГК Softline стали:

  • Юлия Соловьева — председатель
  • Независимый директор Виталий Пыльцов
  • Независимый директор Борис Щербаков
  • Независимый директор Всеволод Розанов
  • Генеральный директор Softline Владимир Лавров
  • Финансовый директор Softline Артём Тараканов
  • Вице-президент Softline по инвестициям Елена Волотовская
  • Вице-президент Softline Тагир Яппаров
  • Директор юридического управления Softline Владимир Разуваев

В компании уточнили, что ключевой задачей совета директоров станет работа над долгосрочной стратегией Softline с упором на основные точки роста бизнеса.

Как отметила управляющий директор Google на развивающихся рынках ЕМЕA в Дубае Юлия Соловьева, на посту председателя совета директоров ГК Softline она сосредоточится на развитии бизнеса как в РФ, так и за рубежом, а также уделит внимание сохранению культуры и главных ценностей компании.

Помимо формирования совета директоров в структуре решили изменить фирменное наименование АО «СофтЛайн Трейд» на АО «Софтлайн».

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Также было определено количество объявленных обыкновенных акций АО «Софтлайн» в размере 200 001 000 штук.

Фото на обложке: hxdbzxy / Shutterstock

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