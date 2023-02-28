Поставщик решений в области цифровой трансформации и информационной безопасности ГК Softline сформировала совет директоров. В него вошли пять представителей компании и четыре независимых директора.
Осенью международная IT-компания Softline продала свой российский бизнес его основателю Игорю Боровикову за $1. Также по итогам сделки, доля Боровикова в SGI Limited была размыта.
После разделения в России компания продолжила работу под брендом «Группа компаний Softline».
Членами совета директоров ГК Softline стали:
- Юлия Соловьева — председатель
- Независимый директор Виталий Пыльцов
- Независимый директор Борис Щербаков
- Независимый директор Всеволод Розанов
- Генеральный директор Softline Владимир Лавров
- Финансовый директор Softline Артём Тараканов
- Вице-президент Softline по инвестициям Елена Волотовская
- Вице-президент Softline Тагир Яппаров
- Директор юридического управления Softline Владимир Разуваев
В компании уточнили, что ключевой задачей совета директоров станет работа над долгосрочной стратегией Softline с упором на основные точки роста бизнеса.
Как отметила управляющий директор Google на развивающихся рынках ЕМЕA в Дубае Юлия Соловьева, на посту председателя совета директоров ГК Softline она сосредоточится на развитии бизнеса как в РФ, так и за рубежом, а также уделит внимание сохранению культуры и главных ценностей компании.
Помимо формирования совета директоров в структуре решили изменить фирменное наименование АО «СофтЛайн Трейд» на АО «Софтлайн».
Также было определено количество объявленных обыкновенных акций АО «Софтлайн» в размере 200 001 000 штук.
Фото на обложке: hxdbzxy /
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