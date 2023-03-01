Первый майнинговый ЗПИФ, фабрика игрушек для аналога «Хэппи Мил»: главное 1 марта

Карина Пардаева
Первый майнинговый ЗПИФ, количество пользователей нейросетей выросло в пять раз, «Вкусно — и точка» откроет фабрику игрушек для анолога «Хэппи Мил», вырос спрос на российские санатории и другие события 1 марта.
Первый майнинговый ЗПИФ, фабрика игрушек для аналога «Хэппи Мил»: главное 1 мартаКарина Пардаева
Финансы
- На российском рынке может появиться первый майнинговый ЗПИФ. Фонд будет доступен только квалинвесторам с минимальным порогом 300 тыс. рублей.
Бизнес
- Сеть ресторанов «Вкусно — и точка» откроет фабрику игрушек для детского набора «Кидз Комбо». Первые игрушки появятся в наборах в июле-августе 2023 года.
- С началом 2023 года россияне из-за роста цен стали в среднем тратить на покупку детских товаров больше, чем год назад. Средний чек на товары для детей за год вырос на 17%, число покупок упало, узнал «Коммерсантъ».
- «Газпромбанк лизинг» ведет переговоры с «Юрент» о вхождении в капитал кикшерингового сервиса. Суммарные инвестиции могут составить примерно 6,4 млрд рублей.
- Спрос на российские санатории на предстоящую весну подскочил на треть. Это ожидаемо приведет к росту стоимости размещения в здравницах, как минимум на 15%, пишет «Ъ».
- VK исключила возможность удаленной работы для сотрудников вне России, сообщил Forbes. Компания сохранит возможность удаленной работы для своих сотрудников, но такая деятельность из-за границы в полном формате и со всеми доступами, в том числе к работе с данными пользователей, будет невозможна.
Технологии
- На фоне популярности Midjourney и ChatGPT с августа 2022-го по февраль 2023 года количество пользователей нейросетей выросло в пять раз, а продолжительность взаимодействия с искусственным интеллектом (ИИ) – в три раза, пишут «Ведомости».
Фото на обложке: Unsplash
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03 марта 2023
03 марта 2023