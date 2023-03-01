Первый майнинговый ЗПИФ, количество пользователей нейросетей выросло в пять раз, «Вкусно — и точка» откроет фабрику игрушек для анолога «Хэппи Мил», вырос спрос на российские санатории и другие события 1 марта.

Первый майнинговый ЗПИФ, фабрика игрушек для аналога «Хэппи Мил»: главное 1 марта