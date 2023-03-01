РКН запретил банкам оказывать услуги через Telegram, WhatsApp* и другие мессенджеры

Роскомнадзор запретил российским финансовым организациям передавать клиентам некоторые сведения через зарубежные мессенджеры. В конце прошлого года соответствующий закон был принят Госдумой, он начал действовать 1 марта.
Под ограничения попали:
1. Discord
2. Microsoft Teams
3. Skype for Business
4. Snapchat
5. Telegram
6. Threema
7. Viber
8. WhatsApp*
9. WeChat
Помимо банков новые правила затрагивают и брокеров, управляющие компании, депозитарии, негосударственные пенсионные фонды и страховые компании.
Ранее Ассоциация банков России решила обратиться в РКН с просьбой не ограничивать обслуживание клиентов через Telegram. По словам вице-президента организации Алексея Волуйкова, платформа служит лишь интерфейсом, все операции безопасны.
Свой мобильный банк в Telegram уже есть у ВТБ, о планах запуска подобного также сервиса сообщали в «Альфа-банке».
*принадлежат Meta, признанной экстремистской в РФ и внесенной в перечень террористов.
Фото на обложке: Unsplash
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