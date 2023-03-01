РКН запретил банкам оказывать услуги через Telegram, WhatsApp* и другие мессенджеры

Роскомнадзор запретил российским финансовым организациям передавать клиентам некоторые сведения через зарубежные мессенджеры. В конце прошлого года соответствующий закон был принят Госдумой, он начал действовать 1 марта.

Под ограничения попали:

1. Discord

2. Microsoft Teams

3. Skype for Business

4. Snapchat

5. Telegram

6. Threema

7. Viber

8. WhatsApp*

9. WeChat

Помимо банков новые правила затрагивают и брокеров, управляющие компании, депозитарии, негосударственные пенсионные фонды и страховые компании.

Ранее Ассоциация банков России решила обратиться в РКН с просьбой не ограничивать обслуживание клиентов через Telegram. По словам вице-президента организации Алексея Волуйкова, платформа служит лишь интерфейсом, все операции безопасны.

Свой мобильный банк в Telegram уже есть у ВТБ, о планах запуска подобного также сервиса сообщали в «Альфа-банке».

*принадлежат Meta, признанной экстремистской в РФ и внесенной в перечень террористов.

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