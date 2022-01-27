Обновление ценовой политики WhatsApp Business API: как изменятся расходы на общение с клиентами?

Корпорация Meta, которой принадлежит мессенджер WhatsApp, анонсировала изменение ценовой политики в WhatsApp Business API с 1 февраля 2022 года. С этой даты переписка с каждым клиентом будет оплачиваться по новым правилам и тарифам.
Айсылу Шамсутдинова, Marketing Executive в компании Gupshup, официальном провайдере мессенджера, разбирается в деталях: сколько будут стоить разные виды диалогов, какие есть лазейки для бесплатной переписки и кому новые правила могут быть выгодны.
А как было раньше: разбираем взаимодействие компаний и пользователей
Вот что указано в нынешних правилах WhatsApp Business API, которые перестанут действовать с 1 февраля:
- Организация может написать пользователю шаблонное сообщение (из списка заранее согласованных шаблонов), за которое взимается плата по тарифу. Далее открывается 24-часовое окно переписки с пользователем, в рамках которого все сообщения бесплатны.
- Если диалог с бизнес-аккаунтом начинает пользователь, все сообщения, отправленные компанией в течение 24 часов с момента получения последнего сообщения от пользователя, остаются бесплатными. Этот 24-часовой период считается окном поддержки клиента, плата за переписку внутри него не взимается. Шаблонные сообщения, отправляемые по истечению периода окна поддержки, тарифицируются по обычным правилам.
- Стоимость одного сообщения зависит от страны: так, для России тариф составляет $ 0.0477 за сообщение (примерно 3,7 рубля по нынешнему курсу). Это касается первых 250 тысяч сообщений, далее стоимость становится чуть ниже.
Наличие бесплатных сообщений в опции «Окно поддержки пользователя» здорово помогало экономить компаниям, которые используют WhatsApp в качестве мессенджера для обратной связи: они получали возможность бесплатно общаться с клиентами, отвечая на их вопросы.
Но с 1 февраля вступит в действие новая ценовая политика, в которой не будет опции с окном поддержки. Впрочем, будут свои бонусы.
Как изменится стоимость сообщений с 1 февраля 2022 года?
С 1 февраля WhatsApp Business API переходит от схемы с оплатой за шаблонное сообщение к схеме с оплатой за каждую переписку.
Для двух видов переписки действуют разные тарифы:
- Переписка, инициированная пользователем (например, вопросы по товару или обращения в службу поддержки) — ~2,75 руб по нынешнему курсу;
- Переписка, инициированная компанией (например, уведомления) — ~4,6 руб по нынешнему курсу.
Одна переписка — это 24-часовой интервал, отсчет времени начинается в момент доставки первого сообщения со стороны компании. Если первым обратится пользователь, компания может ответить в течение 24 часов — это будет оплачено как одна переписка.
По истечении такого 24-часового окна компания сможет ответить пользователю, отправив шаблонное сообщение и открыв новое окно.
Как отразятся новые правила на расходах компании?
- За несколько уведомлений, отправленных внутри 24-часового диалогового окна, компания платить не будет — всё считается как единая сессия;
- Если уведомления отправляются в течение нескольких 24-часовых периодов, то компания платит уже за каждую переписку. Согласно замыслу руководства WhatApp, так у бизнеса будет стимул быстрее обрабатывать запросы клиентов. С другой стороны, если для ответа клиенту требуется время (например, нужно поискать товар на складе), платить придется больше;
- Самое глобальное изменение: если ранее разговоры, начатые пользователями, фактически были бесплатными, теперь компания оплачивает и эти переписки.
Разберем работу новой системы тарификации на примерах.
Пример первый
Анна отправляет авиакомпании вопрос о забронированном ею рейсе. Компания отвечает ей спустя пару часов. За этот диалог компания заплатит как за одну 24-часовую переписку, инициированную пользователем.
Если компания решит продолжить диалог после того, как с последнего сообщения Анны пройдет более 24 часов, ей придется отправить шаблонное сообщение. При этом данный сеанс уже будет тарифицироваться по цене переписки, инициируемой компанией.
Пример второй
Анна интересуется в интернет-магазине, когда будет доставлен ее заказ. Ей моментально отвечает чат-бот, называя предполагаемую дату доставки.
На следующий день (прошло более 24 часов) компания пишет о том, что заказ доставлен. Для этого сообщения компания использует шаблонное уведомление, начиная новую переписку. То есть компания заплатит за 2 сеанса (за один диалог, инициированный пользователем, и за один диалог, инициированный компанией), хотя фактически диалог остается один и тот же.
Пример третий
Компания начинает диалог: уведомляет Анну шаблонным сообщением о задержке ее рейса. Спустя пару часов компания вновь пишет о статусе рейса. Два шаблонных сообщения, отправленных в течение 24-часового периода, будут оплачены как одна переписка.
Пример четвертый
Анна делает на сайте заказ, и компания отправляет ей в WhatsApp сообщение-уведомление с вопросом. Анна отвечает на него в течение одного 24-часового окна — это считается одной перепиской.
Если Анна напишет спустя 24 часа, а компания ей ответит, это будет оплачиваться как 2 переписки.
Возможности для ведения бесплатной переписки через WhatsApp Business API
Хорошая новость: первые 1000 диалогов ежемесячно будут бесплатными для каждого бизнес-аккаунта — в это число входят оба типа переписок, начатые компанией и начатые пользователем.
Кроме того, есть еще два варианта с бесплатной перепиской: диалог, начатый пользователем по рекламе с кнопкой на WhatsApp либо после перехода с бизнес-страницы Facebook.
При этом бесплатным будет только первое 24-часовое окно; если диалог с продолжится, компания будет платить по обычному тарифу за каждую переписку. Кроме того, если пользователь нажмёт на кнопку рекламы повторно, то этот сеанс будет уже платным и тарифицироваться как переписка, инициированная пользователем.
Важный нюанс: вышеперечисленные тарифы относятся только к самому WhatsApp. Поскольку взаимодействие с WhatsApp API происходит через официальных провайдеров, с пользователей могут взиматься дополнительные комиссии, и условия официальных провайдеров необходимо уточнять дополнительно. У некоторых провайдеров, несмотря на повышение цен со сторон WhatsApp, условия остались прежними.
Кому новые правила облегчат жизнь?
- Компаниям малого и среднего бизнеса, у которых не более 1 тысячи бесплатных диалогов с пользователями ежемесячно;
- Компаниям, к которым большинство клиентов приходит с рекламы в WhatsApp и Facebook;
- Компаниям с быстрым циклом продаж, у которых воронка продаж поместится в 24 часа;
- Начинающим бизнесам и стартапам, которые тестируют различные варианты ценностного предложения для клиентов;
- Компаниям, работающим с провайдерами и официальными партнёрами без абонентской платы и с выгодными тарифами.
Смотрим глубже: а с чем вообще связано изменение ценовой политики?
Задача сервиса WhatsApp — быть максимально прибыльным активом для своей материнской компании Meta. Тем более что впереди у Meta большие расходы, связанные с разработкой метавселенной: незадолго до смены названия компании Марк Цукерберг сообщил инвесторам, что в течение года компания потратит более $10 млрд на развитие этого направления. Стоит ожидать, что в следующие пять лет расходы будут только расти.
Первоначально сервис, в котором зарегистрировано более 2 млрд аккаунтов, планировалось монетизировать за счет показа рекламы в профилях пользователей. Но это противоречило концепции мессенджера — быть бесплатным, доступным и безопасным средством для связи со всем миром.
Поэтому руководство WhatsApp сосредоточилось на развитии продуктов для бизнеса, а конкретно — WhatsApp Business API. Сервис стремится создать как можно больше возможностей для бизнеса: в 2020 году здесь появилась функция Shopping, позволяющая совершать покупки прямо в чате, есть и дополнительная опция хостинговых услуг для предпринимателей.
Изменение ценовой политики — шаг к тому, чтобы повысить прибыльность сервиса, но при этом распределить нагрузку более гибко: снизить фактическую стоимость использования WhatsApp Business API для маленьких компаний, которым хватит бесплатных диалогов, параллельно начав получать больше с тех, кто использует сервис по максимуму.
Еще одна задача новых правил — вывести как можно больше компаний из «серой» зоны.
Фото на обложке: Shutterstock / Ink Drop
Иллюстрации предоставлены автором.
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