Обновление ценовой политики WhatsApp Business API: как изменятся расходы на общение с клиентами?

Айсылу Шамсутдинова, Marketing Executive в компании Gupshup, официальном провайдере мессенджера, разбирается в деталях: сколько будут стоить разные виды диалогов, какие есть лазейки для бесплатной переписки и кому новые правила могут быть выгодны.

Корпорация Meta, которой принадлежит мессенджер WhatsApp, анонсировала изменение ценовой политики в WhatsApp Business API с 1 февраля 2022 года. С этой даты переписка с каждым клиентом будет оплачиваться по новым правилам и тарифам.

А как было раньше: разбираем взаимодействие компаний и пользователей

Вот что указано в нынешних правилах WhatsApp Business API, которые перестанут действовать с 1 февраля:

Организация может написать пользователю шаблонное сообщение (из списка заранее согласованных шаблонов), за которое взимается плата по тарифу. Далее открывается 24-часовое окно переписки с пользователем, в рамках которого все сообщения бесплатны.

Если диалог с бизнес-аккаунтом начинает пользователь, все сообщения, отправленные компанией в течение 24 часов с момента получения последнего сообщения от пользователя, остаются бесплатными. Этот 24-часовой период считается окном поддержки клиента, плата за переписку внутри него не взимается. Шаблонные сообщения, отправляемые по истечению периода окна поддержки, тарифицируются по обычным правилам.

Стоимость одного сообщения зависит от страны: так, для России тариф составляет $ 0.0477 за сообщение (примерно 3,7 рубля по нынешнему курсу). Это касается первых 250 тысяч сообщений, далее стоимость становится чуть ниже.

Наличие бесплатных сообщений в опции «Окно поддержки пользователя» здорово помогало экономить компаниям, которые используют WhatsApp в качестве мессенджера для обратной связи: они получали возможность бесплатно общаться с клиентами, отвечая на их вопросы.

Но с 1 февраля вступит в действие новая ценовая политика, в которой не будет опции с окном поддержки. Впрочем, будут свои бонусы.

Как изменится стоимость сообщений с 1 февраля 2022 года?

С 1 февраля WhatsApp Business API переходит от схемы с оплатой за шаблонное сообщение к схеме с оплатой за каждую переписку.

Для двух видов переписки действуют разные тарифы:

Переписка, инициированная пользователем (например, вопросы по товару или обращения в службу поддержки) — ~2,75 руб по нынешнему курсу;

Переписка, инициированная компанией (например, уведомления) — ~4,6 руб по нынешнему курсу.

Одна переписка — это 24-часовой интервал, отсчет времени начинается в момент доставки первого сообщения со стороны компании. Если первым обратится пользователь, компания может ответить в течение 24 часов — это будет оплачено как одна переписка.

По истечении такого 24-часового окна компания сможет ответить пользователю, отправив шаблонное сообщение и открыв новое окно.

Как отразятся новые правила на расходах компании?

За несколько уведомлений, отправленных внутри 24-часового диалогового окна, компания платить не будет — всё считается как единая сессия;

Если уведомления отправляются в течение нескольких 24-часовых периодов, то компания платит уже за каждую переписку. Согласно замыслу руководства WhatApp, так у бизнеса будет стимул быстрее обрабатывать запросы клиентов. С другой стороны, если для ответа клиенту требуется время (например, нужно поискать товар на складе), платить придется больше;

Самое глобальное изменение: если ранее разговоры, начатые пользователями, фактически были бесплатными, теперь компания оплачивает и эти переписки.

Разберем работу новой системы тарификации на примерах.

Пример первый

Анна отправляет авиакомпании вопрос о забронированном ею рейсе. Компания отвечает ей спустя пару часов. За этот диалог компания заплатит как за одну 24-часовую переписку, инициированную пользователем.

Если компания решит продолжить диалог после того, как с последнего сообщения Анны пройдет более 24 часов, ей придется отправить шаблонное сообщение. При этом данный сеанс уже будет тарифицироваться по цене переписки, инициируемой компанией.

Пример второй

Анна интересуется в интернет-магазине, когда будет доставлен ее заказ. Ей моментально отвечает чат-бот, называя предполагаемую дату доставки.

На следующий день (прошло более 24 часов) компания пишет о том, что заказ доставлен. Для этого сообщения компания использует шаблонное уведомление, начиная новую переписку. То есть компания заплатит за 2 сеанса (за один диалог, инициированный пользователем, и за один диалог, инициированный компанией), хотя фактически диалог остается один и тот же.

Пример третий

Компания начинает диалог: уведомляет Анну шаблонным сообщением о задержке ее рейса. Спустя пару часов компания вновь пишет о статусе рейса. Два шаблонных сообщения, отправленных в течение 24-часового периода, будут оплачены как одна переписка.

Пример четвертый

Анна делает на сайте заказ, и компания отправляет ей в WhatsApp сообщение-уведомление с вопросом. Анна отвечает на него в течение одного 24-часового окна — это считается одной перепиской.

Если Анна напишет спустя 24 часа, а компания ей ответит, это будет оплачиваться как 2 переписки.

Возможности для ведения бесплатной переписки через WhatsApp Business API

Хорошая новость: первые 1000 диалогов ежемесячно будут бесплатными для каждого бизнес-аккаунта — в это число входят оба типа переписок, начатые компанией и начатые пользователем.

Кроме того, есть еще два варианта с бесплатной перепиской: диалог, начатый пользователем по рекламе с кнопкой на WhatsApp либо после перехода с бизнес-страницы Facebook.

При этом бесплатным будет только первое 24-часовое окно; если диалог с продолжится, компания будет платить по обычному тарифу за каждую переписку. Кроме того, если пользователь нажмёт на кнопку рекламы повторно, то этот сеанс будет уже платным и тарифицироваться как переписка, инициированная пользователем.

Важный нюанс: вышеперечисленные тарифы относятся только к самому WhatsApp. Поскольку взаимодействие с WhatsApp API происходит через официальных провайдеров, с пользователей могут взиматься дополнительные комиссии, и условия официальных провайдеров необходимо уточнять дополнительно. У некоторых провайдеров, несмотря на повышение цен со сторон WhatsApp, условия остались прежними.

Кому новые правила облегчат жизнь?

Компаниям малого и среднего бизнеса, у которых не более 1 тысячи бесплатных диалогов с пользователями ежемесячно;

Компаниям, к которым большинство клиентов приходит с рекламы в WhatsApp и Facebook;

Компаниям с быстрым циклом продаж, у которых воронка продаж поместится в 24 часа;

Начинающим бизнесам и стартапам, которые тестируют различные варианты ценностного предложения для клиентов;

Компаниям, работающим с провайдерами и официальными партнёрами без абонентской платы и с выгодными тарифами.

Смотрим глубже: а с чем вообще связано изменение ценовой политики?

Задача сервиса WhatsApp — быть максимально прибыльным активом для своей материнской компании Meta. Тем более что впереди у Meta большие расходы, связанные с разработкой метавселенной: незадолго до смены названия компании Марк Цукерберг сообщил инвесторам, что в течение года компания потратит более $10 млрд на развитие этого направления. Стоит ожидать, что в следующие пять лет расходы будут только расти.

Первоначально сервис, в котором зарегистрировано более 2 млрд аккаунтов, планировалось монетизировать за счет показа рекламы в профилях пользователей. Но это противоречило концепции мессенджера — быть бесплатным, доступным и безопасным средством для связи со всем миром.

Поэтому руководство WhatsApp сосредоточилось на развитии продуктов для бизнеса, а конкретно — WhatsApp Business API. Сервис стремится создать как можно больше возможностей для бизнеса: в 2020 году здесь появилась функция Shopping, позволяющая совершать покупки прямо в чате, есть и дополнительная опция хостинговых услуг для предпринимателей.

Изменение ценовой политики — шаг к тому, чтобы повысить прибыльность сервиса, но при этом распределить нагрузку более гибко: снизить фактическую стоимость использования WhatsApp Business API для маленьких компаний, которым хватит бесплатных диалогов, параллельно начав получать больше с тех, кто использует сервис по максимуму.

Еще одна задача новых правил — вывести как можно больше компаний из «серой» зоны.

Фото на обложке: Shutterstock / Ink Drop

Иллюстрации предоставлены автором.