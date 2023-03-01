За февраль скорость мобильного интернета в России снизилась на 7% — «Известия»

В прошлом месяце в России зафиксировали общее снижение скорости мобильного интернета на 7%, до 18,3 Мбит/с, пишут «Известия» со ссылкой на данные TelecomDaily.
В отчете сервиса указано, что замедление не коснулось Москвы, в столице интернет лишь ускорился на 32%, то есть до 34,7 Мбит/с.
В TelecomDaily снижение скорости объясняют тем, что прошлой весной западные компании перестали поставлять в РФ сетевое оборудование. Еще одной причиной послужило то, что операторы ориентированы на установку своих станций преимущественно в крупных городах с потенциально большим охватом пользователей.
По словам гендиректора TelecomDaily Дениса Кускова, замедление интернета в больших городах не останется незамеченным и может повлиять на репутацию оператора. Вместе с тем, на проблемы с доступом в маленьком населенном пункте едва ли кто-то обратит внимание.
«Сетевое оборудование устаревает, изнашивается, постоянно требует модернизации, а складские запасы не безграничны», — объясняет Кусков.
Он добавил, что сложившаяся ситуация создает условия для увеличения разрыва между столицей и регионами вопросе скорости доступа к сети.
В Минцифры, однако, не наблюдают проблем со снижением скорости. По данным ведомства, за первые девять месяцев прошлого года трафик мобильного интернета в стране увеличился на 20%, до 25,8 млрд Гб.
В министерстве сообщили, что среди отдельных операторов «большой четверки» по стране трафик вырос на 14%, а в столице — на 18%. В Минцифры добавили, что операторы оптимизировали свои сети еще в период пандемии коронавируса.
Ранее в России впервые протестировали подключение к сети 5G через спутниковый канал.
Фото на обложке: shutting /
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