На российском рынке может появиться первый майнинговый ЗПИФ

УК «Финам» намерена зарегистрировать первый майнинговый ЗПИФ. Правила фонда направят на согласование в специализированный депозитарий после 1 марта. Фонд будет доступен только квалинвесторам с минимальным порогом 300 тыс. рублей.

Компания намерена привлечь в фонд 500 млн рублей, затем на эти деньги учредить ООО. Часть средств пойдет на покупку оборудования для майнинга, а другую зарезервируют для оплаты электроэнергии и обслуживания фонда, сообщил «Коммерсантъ».

Новая компания не будет заниматься непосредственно майнингом, а передаст оборудование в аренду, стоимость которой привяжет к курсу биткойна.

Предложение «Финама» уникально для российского рынка. Управляющие компании БКС, «Первая» создавали только ПИФы, ориентированные на компании, развивающие технологию блокчейн.

Два года назад ряд УК предпринимали попытки зарегистрировать правила фондов на криптовалюты и производные от них. Однако ЦБ крайне негативно отнесся к этому начинанию и запретил включение зарубежных криптоактивов в состав ПИФов.

Собеседники на рынке коллективных инвестиций полагают, что за прошедшие годы Банк России мог смягчить отношение как минимум к майнингу, а потому запуск нового фонда может быть одобрен.

Глава департамента управления активами УК «Ингосстрах-Инвестиции» Артем Майоров добавил, что если регулятор допустит продукт на рынок, то компания также планирует его запуск.

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