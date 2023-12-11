Фонды денежного рынка стали главным направлением вложений в ноябре

В ноябре объем привлечений в розничные паевые фонды составил 42,5 млрд рублей, свидетельствуют данные Investfunds, которые приводит «Коммерсантъ». Этот показатель оказался рекордным и превысил на 2 млрд рублей предыдущий рекорд 2020 года.

За ноябрь чистый приток составил 42,6 млрд рублей, это на 18% больше, чем месяцем ранее, и на 5% выше предыдущего рекорда в 2020 году. Практически весь объем денежных средств приходится на биржевые фонды денежного рынка, которые получают стабильный доход на краткосрочных сделках репо.

При этом в ноябре фонды девятый месяц подряд демонстрировали положительные результаты по привлечению. С начала года они пополнились на 150 млрд рублей.

За последние несколько лет структура инвестиций претерпела изменения. Если три года назад притоки фиксировались почти во всех фондах, кроме денежного рынка, сейчас именно эта категория фондов стала наиболее предпочтительной для вложений.

Однако небольшой приток все же поступил в фонды смешенного типа (меньше 200 млн рублей), а также в фонды, ориентированные на инвестиции в драгметаллы (820 млн рублей).

Вместе с тем чистый отток из фондов акций достиг 2,5 млрд рублей, из фондов облигаций — 1,6 млрд рублей.

По данным экспертов, привлекательность фондов денежного рынка возрастает на фоне отсутствия роста на рынке акций. Также играет роль ожидание дальнейшего повышения ключевой ставки ЦБ.

Ранее в октябре Банк России повысил ключевую ставку на 200 базисных пункта, с 13% годовых до 15% годовых. Самый ощутимый скачок ключевой ставки за 2023 год состоялся в августе в ходе внепланового заседания ЦБ. Тогда на фоне нестабильности курса рубля регулятор поднял ставку с 8,5% годовых сразу до 12% годовых.

Следующее заседание ЦБ пройдет 15 декабря, эксперты прогнозируют дальнейший рост ключевой ставки.

Фото на обложке: Sutthiphong Chandaeng / Shutterstock