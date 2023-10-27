Банк России повысил ключевую ставку до 15% годовых

Совет директоров Банка России решил повысить ключевую ставку сразу на 200 базисных пунктов (б.п.) — c 13 до 15% годовых, говорится в сообщении регулятора.

ЦБ объяснил решение усилением инфляционного давления — оно «складывается выше ожиданий Банка России». Внутренний спрос все больше превышает возможности расширения производства товаров и услуг, высокими остаются темпы роста кредитования, сообщает регулятор.

Банк России также обновил прогноз, согласно которому по итогам 2023 года годовая инфляция сложится в диапазоне 7,0–7,5%.

15 сентября ЦБ принял решение повысить ключевую ставку до 13% годовых и отметил, что возвращение инфляции к показателю в 4% к 2024 году предполагают продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике.

В ФГ «Финам» прогнозировали три варианта развития событий на заседании 27 октября: сохранение ключевой ставки на уровне 13%, повышение до 14%, повышение выше 14%.

Наиболее вероятным руководитель отдела макроэкономического анализа «Финам» Ольга Беленькая называла «повышение ключевой ставки до 14% с сохранением сигнала, что Банк России продолжит оценивать целесообразность дальнейшего повышения ставки на ближайших заседаниях».

Ранее заместитель президента-председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов сравнил Заседание совета директоров Банка России по вопросам ключевой ставки с битвой при Ватерлоо.

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