Банк России повысил ключевую ставку до 15% годовых

Совет директоров Банка России решил повысить ключевую ставку сразу на 200 базисных пунктов (б.п.) — c 13 до 15% годовых, говорится в сообщении регулятора.
ЦБ объяснил решение усилением инфляционного давления — оно «складывается выше ожиданий Банка России». Внутренний спрос все больше превышает возможности расширения производства товаров и услуг, высокими остаются темпы роста кредитования, сообщает регулятор.
Банк России также обновил прогноз, согласно которому по итогам 2023 года годовая инфляция сложится в диапазоне
15 сентября ЦБ принял решение повысить ключевую ставку до 13% годовых и отметил, что возвращение инфляции к показателю в 4% к 2024 году предполагают продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике.
В ФГ «Финам» прогнозировали три варианта развития событий на заседании 27 октября: сохранение ключевой ставки на уровне 13%, повышение до 14%, повышение выше 14%.
Наиболее вероятным руководитель отдела макроэкономического анализа «Финам» Ольга Беленькая называла «повышение ключевой ставки до 14% с сохранением сигнала, что Банк России продолжит оценивать целесообразность дальнейшего повышения ставки на ближайших заседаниях».
Ранее заместитель президента-председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов сравнил Заседание совета директоров Банка России по вопросам ключевой ставки с битвой при Ватерлоо.
Фото на обложке: Ultraskrip /
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