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Банк России повысил ключевую ставку до 13%

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Совет директоров Банка России решил повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов (б.п.) — с 12 до 13% годовых, говорится в сообщении регулятора.

Банк России повысил ключевую ставку до 13%

ЦБ отмечает, что инфляционное давление в экономике РФ остается высоким, а также реализовались «существенные проинфляционные риски»: вырос внутренний спрос, который опережает возможности расширения выпуска, а также сказалось ослабление рубля летом. 

Возвращение инфляции к целевому показателю в 4% к 2024 году и ее дальнейшая стабилизация около этого уровня также предполагают продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, говорится в сообщении.

По состоянию на 11 сентября, годовая инфляция увеличилась до 5,5%. В июле 2023 года она составляла 4,3%, в августе — 5,2%. 

  • Месяцем ранее, 15 августа, Банк России провел внеочередное заседание, на котором принял решение повысить ключевую ставку до 12% годовых. Решение было принято «в целях ограничения рисков для ценовой стабильности».
  • Ранее в июле Банк России впервые с сентября 2022 года повысил ключевую ставку на 100 базисных пункта, до 8,5% годовых. До этого ЦБ РФ шесть раз подряд сохранял ключевую ставку на уровне 7,5%.

Фото на обложке: Mistervlad / Shutterstock

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