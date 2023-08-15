Банк России повысил ключевую ставку до 12% годовых

Банк России на внеочередном заседании принял решение о повышении ключевой ставки до 12% годовых.

«Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку с 15 августа 2023 года на 350 б.п., до 12,00% годовых. Данное решение принято в целях ограничения рисков для ценовой стабильности», — говорится в сообщении ЦБ.

Ранее в понедельник, 14 августа, курс доллара превысил 102 рубля, евро — 111 рублей. Изначально в ЦБ заявили, что не видят рисков финансовой стабильности, однако позднее регулятор объявил о проведении внепланового заседания.

После сообщения регулятора курс доллара упал ниже 99 рублей. Утром во вторник на открытии Мосбиржи курс падал ниже 93 рублей, но быстро восстановился до 96. По состоянию на 10:30 курс доллара составлял 101, евро — выше 110 рублей. После объявления решения регулятора рубль на бирже начал рост к доллару и евро.

Ранее в июле Банк России впервые с сентября 2022 года повысил ключевую ставку на 100 базисных пункта, до 8,5% годовых. До этого ЦБ РФ шесть раз подряд сохранял ключевую ставку на уровне 7,5%.

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