Банк России повысил ключевую ставку до 16% годовых

Совет директоров Банка России решил повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов (б.п.) — c 15 до 16% годовых, говорится в сообщении регулятора.

Это пятое подряд повышение ключевой ставки.

ЦБ отмечает, что текущее инфляционное давление остается высоким. По итогам 2023 года годовая инфляция ожидается около 7–7,5%, что соответствует верхней границе прогнозного диапазона. При этом рост ВВП в 2023 году, по оценке мегарегулятора, сложится выше октябрьского прогноза и превысит 3%.

Банк России признает, что отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста во втором полугодии 2023 года оказалось более масштабным, чем оценивалось в октябре. Общие темпы роста кредитования по-прежнему высоки.

«Возвращение инфляции к цели в 2024 году и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% предполагают продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике», — говорится в сообщении.

На заседании 27 октября ЦБ РФ поднял ключевую ставку сразу на 200 б.п. — c 13 до 15% годовых. Регулятор объяснил решение усилением инфляционного давления — оно «складывалось выше ожиданий Банка России».

Аналитик «РСХБ Управление Активами» Павел Паевский ранее также спрогнозировал повышение ключевой ставки как минимум на 100 б.п — до 16% годовых. Отмечалось, что значение ключевой ставки на уровне 15% годовых на 2,1% выше текущей инфляции, однако этого недостаточно, чтобы вернуть инфляцию к показателю 4% в краткосрочной перспективе.

Ранее издание РБК сообщило со ссылкой на двух федеральных чиновников, что Минэкономразвития начало прорабатывать механизм хеджирования процентных рисков для бизнеса на фоне повышения ключевой ставки Банка России.

Следующее заседание ЦБ, на котором рассмотрят вопрос об уровне ключевой ставки, состоится 16 февраля 2024 года.

Фото на обложке: Mistervlad / Shutterstock