Власти разрабатывают льготы для бизнеса на фоне роста ключевой ставки — РБК

Минэкономразвития начало прорабатывать механизм хеджирования процентных рисков для бизнеса на фоне повышения ключевой ставки Банка России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на двух федеральных чиновников, которые участвуют в обсуждениях.

Еще один собеседник издания уверяет, что сейчас проект существует только на уровне идеи и не прорабатывается в явном виде. Другой источник сказал, что инициатива — результат реакции на обращения бизнеса, имеющего кредиты с плавающими ставками.

В настоящее время известно, что Минэкономразвития предлагает компенсировать компаниям разницу между фактическим значением ключевой ставки и базовым уровнем, который определит государство.

Источники РБК допускают, что финансировать подобную льготу будут за счет прибыли банковского сектора, которая в сумме, как ожидается, составит 3 трлн рублей по итогам 2023 г. При этом они не уточнили, в каком виде могут оформить такое изъятие.

Неназванный федеральный чиновник отметил, что для нового механизма кабмин обсуждает максимальные уровни ставки в размере 7-9%. Собеседники добавили, что продолжается дискуссия по вопросу круга получателей льгот и оценки необходимого финансирования.

27 октября совет директоров Банка России поднял ключевую ставку сразу на 2 процентных пункта — до 15%. Это случилось в четвертый раз подряд.

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