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Власти разрабатывают льготы для бизнеса на фоне роста ключевой ставки — РБК

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Минэкономразвития начало прорабатывать механизм хеджирования процентных рисков для бизнеса на фоне повышения ключевой ставки Банка России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на двух федеральных чиновников, которые участвуют в обсуждениях.

Власти разрабатывают льготы для бизнеса на фоне роста ключевой ставки — РБК

Еще один собеседник издания уверяет, что сейчас проект существует только на уровне идеи и не прорабатывается в явном виде. Другой источник сказал, что инициатива — результат реакции на обращения бизнеса, имеющего кредиты с плавающими ставками.

В настоящее время известно, что Минэкономразвития предлагает компенсировать компаниям разницу между фактическим значением ключевой ставки и базовым уровнем, который определит государство.

Источники РБК допускают, что финансировать подобную льготу будут за счет прибыли банковского сектора, которая в сумме, как ожидается, составит 3 трлн рублей по итогам 2023 г. При этом они не уточнили, в каком виде могут оформить такое изъятие.

Неназванный федеральный чиновник отметил, что для нового механизма кабмин обсуждает максимальные уровни ставки в размере 7-9%. Собеседники добавили, что продолжается дискуссия по вопросу круга получателей льгот и оценки необходимого финансирования.

27 октября совет директоров Банка России поднял ключевую ставку сразу на 2 процентных пункта — до 15%. Это случилось в четвертый раз подряд. 

Фото на обложке: Unsplash

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