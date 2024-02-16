Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых

До этого ключевая ставка повышалась пять раз подряд. На заседании 15 декабря ЦБ решил поднять ключевую ставку на 100 б. п. — c 15 до 16% годовых.

В сообщении ЦБ отмечается, что текущее инфляционное давление снизилось по сравнению с осенними месяцами, но остается высоким. «Внутренний спрос продолжает значительно опережать возможности расширения производства товаров и услуг. Судить об устойчивости складывающихся дезинфляционных тенденций преждевременно», — предупреждает Банк России.

Регулятор вновь напомнил, что возвращение инфляции к цели в 2024 году и ее стабилизация около 4% предполагают длительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике.

В среднем за декабрь — январь текущий рост цен с поправкой на сезонность сократился до 6,6% в пересчете на год (по сравнению с 11,5% в осенние месяцы). Показатель базовой инфляции снизился до 7% в пересчете на год (10,2% в осенние месяцы). К таким результатам во многом привело решение ужесточить денежно-кредитную политику, отмечает регулятор.

Руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая полагает, что ощутимое замедление инфляции (в терминах SAAR она снизилась с примерно 11% осенью до 6,5% в декабре) не дает повода повышать ключевую ставку. При этом, отмечает аналитик, «руководство ЦБ дает четкие сигналы, что о снижении также пока речь не идет».

Следующее заседание ЦБ, на котором рассмотрят вопрос об уровне ключевой ставки, состоится 22 марта 2024 года.

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