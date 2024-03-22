Банк России вновь сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых

ЦБ отмечает, что инфляционное давление постепенно ослабевает, однако остается высоким.

«Внутренний спрос продолжает значительно опережать возможности расширения производства товаров и услуг. Жесткость рынка труда вновь усилилась», — говорится в материалах регулятора.

В Центробанке предупредили, что «пока преждевременно судить о дальнейшей скорости дезинфляционных тенденций».

Показатель годовой инфляции в настоящее время сохраняется на уровне февраля и, по данным на 18 марта, составил 7,7%. ЦБ по-прежнему придерживается прогноза, согласно которому годовая инфляция снизится до 4–4,5% в 2024 году.

16 февраля Банк России впервые сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых, до этого она повышалась пять раз подряд.

Сохранение показателя на уровне 16% ранее прогнозировали в ПСБ.

Управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков объяснил это тем, что «последние данные по инфляции за неделю фиксируют нулевой рост цен» и это позволяет предположить, что регулятор будет выбирать между сохранением и повышением ставки. В ПСБ склонились к тому, что ставку оставят без изменений.

Следующее заседание ЦБ, на котором рассмотрят вопрос об уровне ключевой ставки, состоится 26 апреля.

Ранее исследование «Сбера» и Минэкономразвития показало, что более 40% предпринимателей столкнулись с трудностями из-за роста ключевой ставки.

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