Банк России вновь сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых

Совет директоров Банка России принял решение сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых, говорится в сообщении регулятора.
ЦБ отмечает, что инфляционное давление постепенно ослабевает, однако остается высоким.
«Внутренний спрос продолжает значительно опережать возможности расширения производства товаров и услуг. Жесткость рынка труда вновь усилилась», — говорится в материалах регулятора.
В Центробанке предупредили, что «пока преждевременно судить о дальнейшей скорости дезинфляционных тенденций».
Показатель годовой инфляции в настоящее время сохраняется на уровне февраля и, по данным на 18 марта, составил 7,7%. ЦБ по-прежнему придерживается прогноза, согласно которому годовая инфляция снизится до
16 февраля Банк России впервые сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых, до этого она повышалась пять раз подряд.
Сохранение показателя на уровне 16% ранее прогнозировали в ПСБ.
Управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков объяснил это тем, что «последние данные по инфляции за неделю фиксируют нулевой рост цен» и это позволяет предположить, что регулятор будет выбирать между сохранением и повышением ставки. В ПСБ склонились к тому, что ставку оставят без изменений.
Следующее заседание ЦБ, на котором рассмотрят вопрос об уровне ключевой ставки, состоится 26 апреля.
Ранее исследование «Сбера» и Минэкономразвития показало, что более 40% предпринимателей столкнулись с трудностями из-за роста ключевой ставки.
Фото на обложке: R Photography Background /
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