Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Банк России вновь сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Глава отдела новостей RB.RU

Анастасия Марьина

Совет директоров Банка России принял решение сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых, говорится в сообщении регулятора.

Банк России вновь сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых

ЦБ отмечает, что инфляционное давление постепенно ослабевает, однако остается высоким.

«Внутренний спрос продолжает значительно опережать возможности расширения производства товаров и услуг. Жесткость рынка труда вновь усилилась», — говорится в материалах регулятора.

В Центробанке предупредили, что «пока преждевременно судить о дальнейшей скорости дезинфляционных тенденций». 

Показатель годовой инфляции в настоящее время сохраняется на уровне февраля и, по данным на 18 марта, составил 7,7%. ЦБ по-прежнему придерживается прогноза, согласно которому годовая инфляция снизится до 4–4,5% в 2024 году.

16 февраля Банк России впервые сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых, до этого она повышалась пять раз подряд. 

Сохранение показателя на уровне 16% ранее прогнозировали в ПСБ.

Управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков объяснил это тем, что «последние данные по инфляции за неделю фиксируют нулевой рост цен» и это позволяет предположить, что регулятор будет выбирать между сохранением и повышением ставки. В ПСБ склонились к тому, что ставку оставят без изменений.

Следующее заседание ЦБ, на котором рассмотрят вопрос об уровне ключевой ставки, состоится 26 апреля.

Ранее исследование «Сбера» и Минэкономразвития показало, что более 40% предпринимателей столкнулись с трудностями из-за роста ключевой ставки.

Фото на обложке: R Photography Background / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 ЦБ может открыть инвесторам прямой доступ на Мосбиржу
  2. 2 ЦБ отозвал лицензию у московского банка «Стрела»
  3. 3 ЦБ включил «СПБ Биржу» в реестр операторов обмена ЦФА
  4. 4 Новое ограничение эквайринговых комиссий: как это повлияет на бизнес?
  5. 5 Чем грозит заморозка зарубежных активов Центробанка для бизнеса

ВОЗМОЖНОСТИ

25 марта 2024

TTD: Технологии для жизни

25 марта 2024

Стартап-тур 2024 (Омск)

27 марта 2024

«Прокачай свой бизнес вместе с наставником»

Все ВОЗМОЖНОСТИ