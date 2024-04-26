Банк России в третий раз сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых

Банк России вновь решил сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых. До этого ставка менялась в декабре 2023 года, когда ЦБ решил повысить ее с 15% до 16%.

Аргументируя решение сохранить ключевую ставку на прежнем уровне, регулятор указал, что инфляционное давление остается высоким.

В сообщении ЦБ говорится о сохранении повышенного внутреннего спроса, который превышает возможности увеличения предложения. В связи с этим регулятор ожидает более медленного возвращения инфляции к цели, нежели предполагалось в прошлом месяце.

16 февраля по итогам предыдущего заседания по ключевой ставке Банк России подчеркивал, что возвращение инфляции к цели в 2024 году и ее стабилизация около 4% предполагают длительный период сохранения жестких денежно-кредитных условий.

Сейчас по прогнозу регулятора, в 2024 году инфляция снизится до 4,3–4,8% . Показатель в 4% ЦБ ожидает в 2025 году.

«В марте текущий рост цен с поправкой на сезонность снизился до 4,5% в пересчете на год (после 6,3% в феврале). Это снижение во многом произошло за счет волатильных компонентов. Устойчивое инфляционное давление также уменьшилось, но остается высоким из-за активного роста внутреннего спроса» — отмечается в релизе Банка России.

В ЦБ также указали, что в марте показатель базовой инфляции с поправкой на сезонность сократился до 6,1% против 6,8% в феврале. Вместе с тем, показатель годовой инфляции существенно не изменился с начала марта. По состоянию на 22 апреля он составляет 7,8%.

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