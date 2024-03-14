Более 40% предпринимателей столкнулись с трудностями из-за роста ключевой ставки — исследование

Более половины российских предпринимателей не почувствовали роста ключевой ставки Банка России, а 42% отметили, что это изменило их бизнес. Об этом говорится в исследовании ПРИМ от «Сбера» и Минэкономразвития по итогам четвертого квартала 2023 года.
Среди тех, кто столкнулся с трудностями, 58% сообщили об удорожании кредитов, еще четверть респондентов — о снижении платежеспособного спроса, 21% — о росте закупочных цен, 18% — об инфляции в целом.
Больше всего повышение ключевой ставки отразилось на предпринимателях из крупных городов и тех, чей годовой оборот превышает 5 млн рублей (таких 55%).
При этом только 10% предпринимателей, на которых отразился рост ключевой ставки, принимают какие-либо меры по этому поводу — сокращают количество кредитов, проводят оптимизацию, увеличивают объем работ и ищут инвесторов.
В течение 2023 года Банк России повышал ключевую ставку пять раз подряд. Последнее повышение произошло 15 декабря — показатель вырос 15 до 16% годовых. В феврале 2024 года регулятор решил сохранить ставку на уровне 16%.
ПРИМ («Предприниматели России: исследовательский мониторинг») — совместный проект «Сбера», фонда «Общественное мнение» и Минэкономразвития, созданный для изучения мнений граждан, занятых в сегменте малого и микробизнеса. Для исследований опрашивают россиян от 18 до 64 лет. Опросы предпринимателей проводятся ежеквартально, в них участвуют 1,2 тыс. человек — предприниматели и самозанятые.
Фото на обложке: Unsplash
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