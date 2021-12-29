Россиянам назвали выгодные для покупки в новом году активы

В первой половине 2022 года более перспективно будет вкладываться в ПИФы акций, а во второй — в фонды облигаций.

В этом году заманчиво выглядят фонды акций широкого рынка, сырьевого и финансового секторов, гособлигации. Среди более доходных и рисковых направлений выделяется рынок электрокаров, биотехнологий и развитие космической индустрии. Об этом «Известиям» рассказал портфельный управляющий «Сбер Управление активами» Илья Купреев.

Россияне, по его словам, ищут новые возможности для вложения собственных средств не только из-за новогодних премий, 13-й зарплаты и окончания срока банковских вкладов.

На рынок обычно приходит так называемое рождественское ралли — исторически подтверждающийся рост фондового рынка. Например, рост индекса S&P 500 после Рождества в течение семи торговых сессий рос в 78% случаев в 1958-2021 годы. А инвесторы в среднем за этот период получали среднюю доходность в 1,3%.

В этом году игроки на фондовом рынке также ожидают «приятного бонуса» и роста доходности, что особенно актуально из-за растущей инфляции и неопределенности на мировых финансовых площадках, отметил он.

Илья Купреев считает, что рынок акций продолжит расти и в новом году. На это будут влиять продолжение роста мировой экономики «уверенными темпами», снижение инфляционного давления «благодаря расшитию узких мест» в цепочках поставок товаров, «относительно высокие цены» на сырьевые товары, а также сохранение в целом стимулирующей политики правительствами и центробанками ведущих стран мира.

Эксперт считает, что нефть сохранит привлекательность и в первой половине следующего года. Циклические секторы, в том числе сырьевой и энергетический, выигрывают от роста экономики, но во втором полугодии рост, по его словам, может замедлиться.

Он также назвал перспективным IT-сектор, но цены на бумаги таких компаний довольно высокие, поэтому вкладываться нужно на срок от трех лет и более и быть готовым к «серьезным колебаниям цены в определенные моменты». Кроме того, стоит отметить перспективные «новые» сектора экономики, такие как электромобили, возобновляемые источники энергии, биотех, космос, добавить он.

Для снижения риска часть средств целесообразно вложить в ПИФы облигаций. Облигации федерального займа (ОФЗ) сейчас выглядят перспективно благодаря сравнительно высоким текущим ставкам, рекомендовал он.

Для консервативных инвесторов Купреев видит определенную привлекательность в ОФЗ-ПК — выпусках с плавающим купоном, привязанным к ставке Ruonia, которая в свою очередь тесно коррелирует с ключевой ставкой. Они остаются более доходной и ликвидной альтернативой депозитам, имеют минимальный процентный риск, а их купоны будут расти при дальнейшем росте ключевой ставки.

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