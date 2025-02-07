Кто такой эмитент: роли, виды и функции эмитентов в финансовом мире

Эмитенты имеют право на выпуск (эмиссию) разнообразных финансовых инструментов. Самыми распространенными выпускаемыми продуктами являются акции (которые могут быть обыкновенными или привилегированными) и облигации (как форма долговых обязательств). В статье узнаете, какие компании могут стать эмитентами и какие у них обязанности и права.

Эмитент — это организация, которая занимается выпуском ценных бумаг, чтобы продать их инвесторам и привлечь дополнительный капитал. При этом компания выполняет все обязательства, закрепленные за владельцем приобретенных ценных бумаг.

Какие компании имеют право быть эмитентами

Зачастую эмитент представлен юрлицом либо акционерным обществом, деятельность которых регулируется федеральными законами, положениями и другими правовыми актами, которые касаются:

эмиссии,

оборота банкнот и ценных бумаг,

деятельности банковских организаций и налогов.

Кроме законодательных норм организация должна выполнять биржевые требования, которые напрямую зависят от предлагаемого вида выпущенных активов.

Требования связаны со сроком деятельности организации, предоставленными ранее отчетами, количеством активов в свободном доступе, корпоративным управлением, кредитным рейтингом и общим объемом выпущенных бумаг.

Если компания использует внебиржевые рынки, тогда соблюдать эти требования не надо.

Организации могут предлагать вторичные ценные бумаги (например, фонды, паи и ноты), разделяясь по сектору экономики.

Функционал, обязанности и права эмитента

Эмитенты вправе предлагать собственные активы на фондовых и банковских рынках, а также распоряжаться средствами, полученными после их реализации.

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Что такое денежная эмиссия и как она влияет на инфляцию

К основными обязанностям организации подобного рода относятся:

регистрировать каждый процесс эмиссии;

контролировать размещение ценных бумаг;

предоставлять корректную информацию о собственной деятельности.

Информирование инвесторов

Это обязанность любого эмитента.

Предоставление информации позволяет потенциальным вкладчикам и партнерам провести собственный анализ и принять оптимальное решение о сотрудничестве.

Информация, предоставляемая для общего доступа:

налоговая и финансовая отчетность;

уведомления об изменениях в составе и структурах организации;

анонсирование дат акционерных и учредительных собраний, выплат и других событий, касающихся дивидендных движений;

информирование о дополнительной эмиссии.

Ведение деятельности в рамках законодательства

Эмитенты ориентируются на законные акты и положения РФ, включая налоговое законодательство и правовые нормы, связанные с финансовыми активами, эмиссией и информационным оповещением.

Поддержание устойчивой связи

Инвестор, акционер или партнер, находящийся в финансовых отношениях с организацией, может получить полную информацию о ее текущих делах и доходности в прошлые периоды.

Проведение действий корпоративного характера

Компания обязана проводить собрания акционеров, выплачивать дивиденды и заниматься другими корпоративными процессами.

Государство контролирует эмитентов и предъявляет к таким компаниям требования.

Предоставление отчетности

Эмитент регулярно предоставляет отчетность не только для инвесторов, но и для государственных органов, в частности, для Центробанка РФ.

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Проведение аудиторских проверок

Финансовая отчетность эмитента должна быть подтверждена аудиторскими проверками. Что важно как для самой организации, так и для вкладчиков и контролирующих органов.

Виды эмитентов

Коммерческие компании

Структуры с мелким оборотом средств предпочитают не заниматься эмиссией и привлекают финансы другими способами, например, с помощью кредитных денег.

Средние и крупные эмитенты могут представлять публичные или частные организации. Однако на биржу выходят только ПАО.

Эмитент, представленный государством

Государственные организации занимаются выпуском облигаций федерального займа. Это надежные и устойчивые ценные бумаги.

Выпуск облигаций и их последующая продажа помогает привлекать деньги граждан и юрлиц, которые государство обязуется вернуть с процентной доходностью.

Процентные выплаты для инвесторов всегда связаны с текущей и прогнозируемой ключевой ставкой ЦБ РФ.

Центробанк также может выпускать евробонды (финансовые инструменты, которые представлены в валюте иностранных государств).

Муниципальные государственные организации

Администрации городских и сельских округов или других муниципальных районов могут выпускать долговые активы, чтобы увеличить собственные бюджетные средства.

Коммерческие банковские структуры

Банковские организации могут не только выпускать ценные бумаги, но и обслуживать дебетовые и кредитные карты, выпущенные собственными подразделениями.

Банк вправе предложить:

вексели (обязательства выплаты определенной суммы к фиксированному сроку);

(обязательства выплаты определенной суммы к фиксированному сроку); дорожные чеки (документально зафиксированные соглашения, которые, в отличие от векселя, дают право получить средства в любое время);

(документально зафиксированные соглашения, которые, в отличие от векселя, дают право получить средства в любое время); депозитные сертификаты (представляют собой некую форму банковского вклада для ИП и юрлиц, по которому начисляется процент).

Банки могут использовать эмиссию не только для привлечения дополнительных средств, но и для улучшения публичного статуса.

Центробанк

Эмиссия национальной валюты принадлежит только государственным структурам.

В Российской Федерации эту обязанность выполняет Банк России.

ЦБ РФ выпускает как наличные, так и цифровые рубли.

Кроме того, Центробанк не только производит эмиссию денежных средств, а также регулирует их оборот, контролирует инфляционные и экономические показатели государства.

Потенциальные риски для эмитентов и вкладчиков

Кредитные

При высокой потенциальной доходности высоки и финансовые риски. Они заключаются в том, что обязательства компании не будут исполнены перед инвестором.

Подобная ситуация складывается, когда эмитент признается несостоятельным, а инвестор рискует собственными вложениями.

Фото в тексте: Freepik

Кроме того, при неблагоприятных экономических обстоятельствах организация-эмитент может принять решение о приостановлении дивидендных выплат.

Поэтому финансовые аналитики рекомендуют инвесторам выбирать надежные компании, имеющие высокий кредитный рейтинг, положительную доходность и перспективы для развития.

Валютные

При неблагоприятных валютных курсах компания может понести убытки.

Это особенно актуально для организаций, связанных с экспортно-импортными сделками.

Процентные

Подобные риски связаны с изменением (повышением) ключевой ставки.

Тогда все активы, представленные с более низкой доходностью, принесут убытки их держателю.

Если подобные риски представляются потенциально возможными, тогда инвесторы выбирают краткосрочные виды облигаций.

Инфляционные

Риски такого рода связаны с фактическим уровнем инфляции.

Если инфляция будет выше прогнозируемой, тогда доходность инвестора окажется отрицательной.

В таких случаях выбирают облигации с плавающим купоном, которые зависят от инфляционных показателей.

Риски ликвидности

Возникают при снижении количества покупателей, готовых приобретать активы по ожидаемой цене.

В таком случае спрос на бумаги значительно снижается, что приведет к убыткам держателя (в случае продажи активов).

Риску ликвидности чаще подвержены новые компании.

Инвесторам стоит подходить с осторожностью к подобным организациям и учитывать, что есть риск потерять часть вложений.

Операционные

Риски подобного рода возникают при нарушениях во внутренних процессах компании или ее коммуникативных связях, низкой компетенции руководящего звена или признаках коррупции.

Такие проблемы негативно отражаются на процессах бизнеса организации и могут снизить доходность.

Региональные

Подобные риски напрямую связаны с политической или экономической жизнью региона или государства, в которых бизнес ведет деятельность.

Негативными факторами может послужить финансовый кризис, стихийное бедствие или конфликт, что отразится как на бизнесе компании, так и на инвестиционном потенциале граждан.

Репутационные

Репутация компании и доверие к ней могут быть подорваны утечкой личных данных клиентов, невыполнением предыдущих обязательств, нестабильным и непрозрачным ведением бизнеса и прочими причинами.

В таком случае со стороны клиентов, контрагентов, акционеров и партнеров снижается интерес к организации.

Для снижения возможных рисков инвесторы знакомятся со всей предыдущей отчетностью эмитентов и их кредитными рейтингами, приобретают разнообразные виды активов различных организаций (с разными сроками выплат и процентной доходностью).

Перед приобретением активов учитывают макроэкономическую ситуацию в стране и мире, изучают рыночные тенденции и анализируют социально-политическую ситуацию.

Эмитенты являются одними из важных игроков в экономической среде. Благодаря их деятельности происходит движение финансовых средств.

Инвесторы, вкладывающие деньги в организации, стимулируют развитие компаний и помогают в выполнении социально-экономических задач, что положительно сказывается на экономическом развитии страны.

Однако, вкладывая собственные финансовые средства в активы эмитентов, инвесторы стараются учесть фактор непредсказуемости рыночных изменений, используют стратегическое планирование для более устойчивой доходности, при этом ориентируются на личные финансовые цели.

Фото на обложке: Freepik