Как начинающему инвестору анализировать новости и вкладывать деньги правильно

Основная ошибка начинающих инвесторов — пытаться заработать на новостях и реагировать на любые изменения мировой повестки. Торговля на ежедневных новостях — это спекулятивная стратегия, которая подходит опытным трейдерам, а большинству инвесторов важны долгосрочные перспективы.

Как реагировать на нестандартные новости?

Все новостное поле можно разделить на две большие группы:

Прогнозируемые события; Стихийные инфоповоды (заявления первых лиц компаний, действия госорганов, природные катаклизмы, политические события).

Последние как раз и становятся причиной ошибочных импульсивных решений начинающих инвесторов.

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Июльская новость от «Полюса» о выкупе акций эмитентом по цене, на треть выше рыночной

Но фоне новости акция крупнейшего золотодобытчика в России в моменте выросла на 14%. После того, как все более детально ознакомились с условиями выкупа, произошли корректировки. Стало понятно, что выкупаться будет только 30% акций и у тех, кто успеет первым подать документы, потому что заявки на выкуп будут удовлетворяться в порядке «живой очереди».

Если у инвестора уже была в портфеле такая бумага, можно попробовать принять участие в выкупе с оглядкой на малые шансы реализации такой возможности.

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Если же бумаги в портфеле не было, покупать ее специально для участия в выкупе с премией 30% — неоправданно рисково.

Не факт, что инвестор попадет в ограниченное количество по оферте. Из-за невнимательности он мог купить бумагу на пике или близко к нему и получить -14% за один день, когда рынок трезво оценил перспективу.

Разлив 21 тыс. тонн дизеля в Норильске на ТЭЦ-3 29 мая 2020

В СМИ информация появилась 04.06.2020, и реакция инвесторов не заставила себя ждать. Только за этот день акция «Норникель» потеряла более 8%, и продолжила свое снижение в последующие дни.

Чем больше сведений распространялось в СМИ, тем больше было понимания, что для компании это обернется:

штрафами, вложениями в капитальные затраты,

другими последствиями, которые негативно будут влиять на результаты операционной деятельности, а следовательно, и привлекательность акций.

Инфошум вокруг ИИ в 2023 году

Такие новости существенно повлияли на котировки некоторых компаний. Сложность и риски для инвесторов заключались в том, что не было стопроцентного понимания, кто именно станет бенефициаром данного тренда.

Весной 2023 года наметился лидер: им стала компания NVIDIA — разработчик графических процессоров и чипов. В мае 2023 года после отчета о выручке в I квартале и прогнозе на текущий ее акции взлетели почти на 30%. Всего с начала года котировки выросли на 160%, а компания заняла пятое место в мире по капитализации.

В итоге в выигрыше остались те инвесторы, кто усвоил «закон золотой лихорадки»: зарабатывают те, кто продает лопаты, а не занимается добычей.

Именно NVIDIA продает «лопаты» в виде чипов для таких, как ChatGPT и Midjourney.

Чтобы взвешенно подходить к потреблению новостей, необходимо:

Выбрать для себя проверенный и надежный источник

Один канал может быть неудобен с точки зрения сбора информации. Поэтому можно пользоваться новостными агрегаторами, как Investing.com, или подписаться на Telegram-каналы с инвестиционной направленностью.

Перепроверять информацию

Если новость связана с какой-то компанией, то должна быть опубликована на их официальном сайте. Если касается, например, денежно-кредитной политики, тогда идем на сайт ЦБ РФ.

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Не торопиться принимать решение

Всегда полезно получить второе мнение, особенно если оно экспертное.

Учиться анализировать

С появлением очередной громкой новости стоит задать себе вопросы: «Насколько далек мой горизонт инвестирования?», «Могу ли я инвестировать дополнительные средства?». Если ответы на оба вопроса положительные, лучше обойтись без резких движений.

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Какие события будут влиять на фондовые рынки?

Геополитическая ситуация и в дальнейшем будут иметь ключевое значение для инвесторов как на российском, так и на мировом фондовом рынке. Но на каждом из них есть и свои характерные особенности, на которые необходимо обращать внимание.

В отличие от стихийных инфоповодов, именно эти черты будут влиять на рынки в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

За чем следить в России

Экономические факторы

Почти половина бюджета по-прежнему формируется за счет экспорта сырья: по итогам 2022 года доля нефтегазовых доходов составила 41,6%. Это накладывает определенные штаммы, например «подгонка» стоимости национальной валюты под нужды бюджета.

Так, базовый уровень нефтегазовых доходов на 2023–2025 гг. определен в 8 трлн рублей в год. В июле министр финансов Антон Силуанов заявил, что этот показатель возможно достигнуть. Все, что свыше — будет направлено в Фонд национального благосостояния.

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Выполнению плана по нефтегазовым доходам, в первую очередь, способствует удешевление рубля: 7 августа, впервые с 25 марта 2022 года, курс доллара превысил 97 рублей.

Чтобы впоследствии удержать рубль от непредсказуемого восстановления, Минфин в период с 7 августа по 6 сентября 2023 года будет покупать иностранную валюту на внутреннем рынке.

Дивидендная политика компаний

После ухода крупных игроков в лице зарубежных институциональных инвесторов на рынке остались розничные инвесторы. По данным Московской биржи за 2022 год количество частных физических лиц, имеющих брокерские счета, увеличилось на 6,1 млн, за первого полугодие 2023 года — еще на 3 млн и достигло 25,95 млн.

Активность частных инвесторов продолжает увеличиваться: доля физлиц в объеме торгов акциями составила 76%.

В первую очередь они придерживаются менее рисковых стратегий: их привлекают компании, которые выплачивают дивиденды. Поэтому новости о рекомендациях или самих выплатах могут стать существенной причиной для корректировок акций.

Дивиденды могут выплачиваться ежеквартально, раз в полгода или раз в год: все зависит от индивидуальной политики компании. Инвестору с дивидендной стратегией стоит регулярно следить за объявлениями компаний, акции которых находятся в портфеле.

Традиционно август — начало периода отчетов за II квартал и первое полугодие. Например, 7 августа вышла новость от Татнефть о проведении заседания совета директоров 14 августа: на повестке — обсуждение рекомендаций по выплатам дивидендов за I квартал 2023 года.

За чем следить в мире

Изменение состояния экономики

Необходимо рассматривать множество факторов:

инфляция,

доступность кредитов,

рынок труда,

состояние промышленности.

В книге американского инвестора Говарда Маркса «Рыночные циклы» есть опросник, по которому отвечая «да» или «нет» на вопросы о повседневной жизни, можно сделать вывод, на каком этапе сейчас находится экономика. От этого состояния зависит ликвидность на рынке ценных бумаг: если она высокая, инвесторы склонны беспечно вкладываться в различные активы, иногда даже абсурдные.

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Например, в середине 2020 года американский стартап Nikola заявил о выпуске электрических грузовиков: за несколько дней торгов акции #NKLA взлетели, и стартап обогнал по рыночной капитализации Ford Motor, при этом проект находился только на стадии разработки, а не реализации.

В некоторых странах Европы, к примеру в Германии, весной 2023 года уже начался период рецессии. Экономика США сейчас стоит на пороге этого цикла: по прогнозам Федеральной резервной системы (ФРС) США спад начнется до конца 2023 года. В преддверии рецессии инвесторы отходят от инвестиционных и спекулятивных стратегий в пользу хеджирования (защиты активов).

Изменение инвестиционного потенциала компаний

Важно следить за отчетностью тех компаний, которые есть в портфеле, чтобы вовремя провести переоценку — сохраняется ли в ней тот инвестиционный потенциал, ради которого вы покупали эту бумагу, или что-то кардинально поменялось и привлекательность утеряна.

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Компании выпускают отчетности ежеквартально, раз в полгода и в конце года: для корректного анализа необходимо сравнивать отчеты в разные периоды.

Основные показатели, на которые стоит обращать внимание:

Прибыль на акцию (EPS); Чистая прибыль (net income); Свободный денежный поток (FCF): он дает понять, сколько компания может потратить на дивиденды акционерам и новые проекты; Показатель долговой нагрузки: поможет определить, что FCF пойдет именно на дивиденды, а не на погашение избыточного долга.

В какие активы вкладываться на долгий срок?

Рекомендации, которые помогут минимизировать возможные угрозы.

«Тренд — ваш друг»

В историях с избыточными движениями, как например в случае с ИИ, важно помнить, что хайп вокруг одной темы может сохраняться продолжительное время.

Инвестору нужно вовремя фиксировать прибыль и в дальнейшем уменьшать в портфеле количество акций BigTech-компаний первого эшелона в направлении ИИ (к примеру, Google (Alphabet), Amazon, Microsoft), чтобы снизить риски перекупленности.

Долговая нагрузка в зоне риска

На данный момент в США ужесточается денежно-кредитная политика: ФРС повышает процентную ставку и кредиты становятся менее доступными. Это даже стало одной причин для того, чтобы международное агентство Fitch 2 августа впервые с 2011 года понизило долгосрочный кредитный рейтинг США с ААА до АА+.

Такое положение означает незначительное повышение риска дефолта. Поэтому не стоит сейчас инвестировать в компании с высокой долговой нагрузкой.

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Анализ экономического цикла

Для ориентира привлекательности того или иного сектора для инвестирования можно использовать данные исследования Fidelity Investments.

При понимании, на каком этапе экономического цикла сейчас находимся, можно выделить те сектора, которые вероятно будут наиболее интересны для инвестиций, а какие, наоборот, стоит некоторое время обходить стороной.

Так, при спаде экономики акции цикличных секторов становятся менее привлекательны. К ним относятся, например, товары вторичной необходимости и товары длительного пользования (автомобили, брендовая одежда). И наоборот, потребительские товары первой необходимости, сектор коммунальных услуг и здравоохранения, более устойчивы, поэтому их относят к защитным.

Диверсификация и регулярность — главные правила

Если позволяет риск-профиль, всегда стоит рассматривать акции, облигации, драгоценные металлы, недвижимость и криптовалюты, чтобы диверсифицировать риски. За основу можно взять Всепогодный портфель Рэя Далио или 100-летний портфель Стина Якобсена: они показывают более низкую доходность, но зато более устойчивы во время спада и обеспечивают стабильную прибыль в долгосрочной перспективе.

По Рэю портфель выглядит так:

40% долгосрочные облигации,

30% акции,

15% среднесрочные облигации,

7,5% золото,

7,5% сырьевые товары.

Но каждому инвестору стоит составлять в тех пропорциях, которые будут соответствовать его терпимости к риску.

Самое важное, что должен понимать начинающий инвестор — выгодные точки входа для инвестиций ищут не по новостям, а на основе технического анализа. Принимать решения о покупке той или иной бумаги только на базе инфоповодов — заранее проигрышная стратегия.

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