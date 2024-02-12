Как сохранить и приумножить капитал в нестабильное время

Как начать инвестировать и следить за финансовым портфелем? Какими инвестиционными инструментами лучше всего пользоваться? Как не допустить ошибку? На эти вопросы ответил Эдуард Поляков, инвестор и эксперт в области финансов и технологий.

Содержание:

Почему важно копить деньги и как научиться делать это правильно

Прежде чем начинать инвестировать, деньги нужно накопить, чтобы потом заставить их работать на вас и даже вместо вас. Нужно понимать важность этого процесса и делать это правильно.

Обязательно нужно выработать в себе привычку откладывать часть денег от доходов: будь то зарплата, какие-то дивиденды или любые другие заработанные средства. Часть отложенного лучше вкладывать в своё развитие, часть — инвестировать. Это очень важный фактор. Если деньги просто лежат, то их съедает инфляция.

Какие финансовые инструменты помогут эффективно накопить и приумножить деньги

Для эффективного накопления и приумножения капитала можно выделить несколько инструментов для разного уровня подготовки человека.

Как приумножить капитал через банковские вклады

Начать стоит с приумножения капитала через банковские вклады. Пока в России период высоких ставок, это хорошо работает. В ближайшие год–два можно попробовать долгосрочные вклады в рублях под 15–16% годовых. Конечно, приумножать капитал лучше в валютных вкладах. При этом заниматься этим я сейчас не рекомендую из-за сложной внешнеэкономической ситуации, но если очень хочется, то лучше открыть вклад в юанях. Кстати, я не верю во вклады как в способ заработка. Скорее, это способ компенсировать инфляцию. Но не полностью, а лишь частично.

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Накопительный счёт и депозит

Как приумножить деньги без риска? Накопительный счёт и депозит — безопасные инструменты. Их можно использовать, например, как копилку, если нужны деньги на отпуск или автомобиль. В пределах года–двух можно собрать нужную сумму на крупные покупки, лечение, образование или что угодно. Тем не менее, это не заработок. Но такие инструменты могут пригодиться на старте инвестирования.

После того, как уже какая-то сумма накоплена и человек прошел обучение азам инвестиций, можно приступать к более рисковым инструментам. Но перед этим нужно обязательно поставить цели. Ответьте себе на вопросы:

какая цель ваших инвестиций;

зачем вам деньги;

Чего вы хотите с помощью них решить или сделать.

Возможно, ответом будет пассивный доход, сытая пенсия или качественная медицина в будущем, либо накопление для обучения ребёнка. После того, как цели поставлены, определите ваш риск-профиль: как и насколько вы готовы рисковать и сколько хотите при этом заработать.

Недвижимость

Более продвинутый, но всё ещё консервативный инструмент. Стоит понимать, что у него большой порог входа и бывают достаточно долгие периоды, когда недвижимость в твёрдой валюте, допустим, в долларах не дорожает. Например, последние пять лет цена в долларах на квадратный метр в Москве только снижается. Несмотря на то, что цена в рублях растёт.

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Монеты

Нумизматика — консервативный и высокодоходный инструмент, который по надёжности можно сравнить с инвестициями в недвижимость или автомобили. Доходность монет бывает выше депозита в банке и в некоторых случаях привязана к валюте. Также «правильные» монеты прекрасно себя чувствуют во времена инфляции и девальвации рубля. Есть монеты, которые котируются и на российском, и на международном рынках. Например, британские монеты, входящие в Stanley Gibbons GB200 Rare Coin Index, за 14 лет показали рост в 5 раз.

Говоря о процессе инвестирования в монеты, нужно отметить, что наиболее безопасное приобретение монет — покупка у банка. Но иногда можно купить оригинал и у продавцов с «Авито» с высоким рейтингом.

После покупки монеты, её должна проверить грейдинговая фирма и присвоить оценку. Стоит понимать, что сейчас практически невозможно продать дорогую, антикварную или старинную монету без сертификации. Наибольшим доверием пользуются именно международные конторы NGC и PCGS. Лидер в оценке и слабировании монет — компания Numismatic Guaranty Corporation. Это крупнейшая в мире независимая оценочная служба, которая с момента своего основания в 1987 году провела более 40 млн проверок монет.

После оценки нужно сделать слабирование монеты. Далее коллекционер получает монету в капсуле, то есть в специальном боксе. Этот бокс называется «слаб», который полностью герметичен и идеально подходит для длительного хранения и защиты монеты от разного рода внешних атмосферных и физических воздействий. Я, например, практически все монеты покупаю в слабах.

Монеты, прошедшие сертификацию NGC, получают гарантийный документ, защиту от кражи и подделки. Поэтому цена на сертифицированную монету увеличивается на 20–50%. А в отдельных случаях эта цифра больше: если в каталоге NGC зарегистрировано мало монет, похожих на вашу. Кроме этого, большое значение играет история зарегистрированных монет в NGC. Чем богаче история монеты, тем выше её ценность.

Фьючерсы

Фьючерс — традиционно более рисковый инструмент. Он представляет из себя нереальный актив. То есть вы покупаете нереальный актив, а именно производную, например, фьючерс на нефть или на доллар. Вы можете купить актив без «плеча» — то есть самостоятельно, если у вас, например, всего один рубль. Прибыль с него будет небольшая.

Но вы можете купить актив условно с «плечом»: взять свой рубль и занять ещё пять у брокера. Если цена, скажем, на ту же нефть вырастет, то вы получите денег в 5 раз больше. Их хватит, чтобы и с брокером расплатиться, и чтобы положить в свой портфель больше, чем вы планировали изначально с одним рублём. Так что мультиплицирующее плечо усиливает.

Но у такого подхода есть риски. Если, допустим, та же нефть идёт не в вашу сторону, например дешевеет, то вы можете потерять и собственные деньги, и деньги брокера. Если о своих погрустишь и пойдёшь искать счастья в другом месте, то с деньгами брокера так не получится. Их придётся как-то отдавать. Поэтому фьючерсы это высокорисковый инструмент, пользоваться которым могут только инвесторы с большим опытом.

Опционы

Опционы представляют из себя пари, то есть есть опционный колл, опционный пут. Опционный колл — это возможность купить базовый актив по определенной цене. Есть опционы на акции и на товарные активы. Например, опционы на нефть или на газ. На российской фондовой бирже рынок опционов слабо развит — нету дальних опционов. То есть условно нельзя купить опцион на «Газпром» на 2025–2027 года. Таких опционов либо просто нет, либо они неликвидны.

Рынок опционов развит в США: там можно покупать и продавать опционы на ряд акций и на любые товарные активы. Опционы хороши, например, в период депрессий: когда цена на нефть сильно падает, можно купить опционы, условно, по $10. Когда она вырастет, то можно продать свой опцион по 100$. Таким образом опцион вырастает в десятки раз. То есть это реально крутой актив в руках опытных инвесторов.

Образование

Я считаю образование одним из лучших видов вложений на сегодняшний день. Качественное образование постоянно дорожает, но помогает заработать больше денег: перейти на более высокооплачиваемую должность или освоить новую профессию, стать профессионалом в новых направлениях. Актуальным сейчас будет получение образования в сфере нейросетей. К тому же, так можно сделать свою жизнь намного более эффективной.

Акции

Акции — также неплохой вариант. Но я бы рекомендовал сейчас вкладывать большую часть денег в акции в валюте. То есть не в российские акции. Для этого нужно хорошо разбираться в том, как работают акции.

С помощью умных спекуляций можно заработать больше, чем депозит, но для это нужно хорошо понимать процессы и риски. Нужно иметь определенную экспертизу и, конечно же, осознавать, что рубль не самая сильная в мире валюта. Например, на мой взгляд, весной и летом, скорее всего, рубль ослабнет. Поэтому я бы рекомендовал большую часть после получения образования и опыта вкладывать в иностранные акции, но через иностранного брокера.

Все, кто вкладывал в представленные на российском рынке через СПБ биржу ETF-фонды, торгующиеся за границей, столкнулись с тем, что их активы заморожены, либо, как фонд FinEx, обанкротились. Поэтому я рекомендую, имея только российского брокера, вообще не связываться с ETF-фондами. В них можно вкладывать только если у вас есть доступ к зарубежному брокеру. Но для этого нужен более высокий уровень инвестиционного образования. Здесь, кстати, снова стоит вспомнить про инвестиции в образование.

Облигации

Облигации — консервативный инструмент. В России сейчас интересны замещающие облигации. Вы получаете доход в рублях, но каждый день они пересчитываются к курсу валюты. Соответственно, при росте курса доллара или евро ваш доход тоже вырастает. Валютные вложения помогут сохранить деньги во время девальвации, если рубль начнёт ослабевать.

Мне нравятся облигации США — «Трежерис». В России самое надёжное — это ОФЗ (Облигации Федерального Займа), но сейчас они дают дальнюю доходность в рублях не более 12% годовых. Также есть фонд ликвидности, который похож на облигации. Он даёт доходность с ключевой ставкой 16% годовых. Это тоже надёжный инструмент, но его доходность будет снижаться вслед за снижением ключевой ставки.

Правила семейного бюджета

Теперь разберемся с тем, как приумножить капитал с помощью распределения семейного бюджета. Ниже я приведу несколько основных правил.

Ведите учёт финансов

Важно контролировать, сколько денег и куда тратится, а также проводить ревизию. Например, избавляться от ненужных подписок, которыми не пользуетесь, планировать крупные покупки. Если покупка планируется через год, два или тр, то можно эти деньги положить на консервативный инструмент и тем самым ускорить покупку необходимого объекта.





Планируйте всё заранее

Все богатые люди стараются планировать заранее. Например, покупают билеты в отпуск хотя бы за полгода–год вперёд и таким образом экономят много денег. Все знают: если покупать билеты накануне, то они будут дороже в несколько раз.

Повышайте уровень финансовой грамотности

Изучайте материалы и помимо самостоятельного обучения не стесняйтесь обращаться к людям, которые уже давно в теме. Особенно к тем, кто в трудные времена стабильно зарабатывают.

Как отношение к риску влияет на выбор инструментов

Отношение к риску напрямую влияет на выбор инструментов. Как сохранить и приумножить накопления, если человек не склонен к риску? Ему подойдут безопасные способы заработка. Например, акции Сбербанка, замещающие облигации и облигации федерального займа. Если человек склонен к риску, то ему можно вкладываться в иностранные акции и торговать опционами. Также рекомендую людям и с высоким, и с низким уровнем риска обратить внимание на вложения в альтернативные инвестиции такие, как монеты.

Работа с диверсификацией

При использовании рисковых видов инструментов, важно помнить о диверсификации — распределении денег по разным типам активов. Если вы покупаете акции, например, «Газпрома» или «Сбера», это не диверсификация. Или например, если покупаете акцию «Газпрома», облигацию «Сбера» и инвестируете в ОФЗ или делаете вклад в банк, то это тоже плохой пример диверсификации.

Хорошим примером диверсификации будет вложение в разные типы активов и разные валютные инструменты: акции, инвестиционные и специальные монеты и недвижимость. Причём желательно, чтобы это было не в России. То есть нельзя помещать всё в одну зону, допускать, чтобы всё было в одной валюте.

Хеджирование

Для более опытных инвесторов одной из опций защиты своих инвестиций будет хеджирование — защита финансовых вложений за счёт снижения рисков через сделки, которые покроют убытки от основной инвестиции. Обычно участники рынка застраховывают риски, когда у них есть опасения, что приобретённые активы начнут дешеветь и принесут убытки вместо прибыли, либо проданные активы начнут расти в цене. Такая стратегия подходит для опытных инвесторов.

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Страховые тенденции

Говоря о страховании рисков, самым оптимальным вариантом будут опционы и фьючерсы. Например, если у вас большая позиция на российский рынок, то в качестве страховки можно продать опцион-пут на российский рынок или купить опцион-пут по высокой оценке рынка. Если рынок пойдёт не в вашу сторону, вы сможете продать свой опцион с премией.

Стоит различать страховки: хеджирование для опытных инвесторов и максимальная диверсификация для начинающих. Оптимальным вариантом диверсификации будет покупка не только российских акций и монет, а также иностранных акций через зарубежного брокера, недвижимости или золота. Таким образом, в случае падения или закрытия российского рынка, вы не обанкротитесь и компенсируете часть своих потерь от фондового рынка за счёт подорожания золота и иностранной валюты.

Правила инвестирования

Постановка финансовых целей. Необходимо понимать, для чего вам нужно инвестирование, что вы хотите. Желательно цели ставить не на один год, а продумывать долгосрочные цели. Уже внутри, например, в течение 10–20 лет можно ставить более мелкие задачи, разбивая крупные.

Выработка финансовой дисциплины. Часть денег нужно вкладывать в своё образование, часть откладывать в инвестиции, а также нужно определить свой риск-профиль.

ИИС. ИИС — это индивидуальный инвестиционный счет, и я советую им пользоваться. Я пользуюсь ИИС по второму типу и не плачу налоги с прибыли. Также есть ещё один тип счёта, когда можно получать налоговый вычет. Как инструмент ИИС полезен как для начинающего инвестора, так и для продвинутого. Более того, сейчас государство хочет ввести ещё один тип ИИС. Так что рекомендую им пользоваться в удобной для себя форме.

Понимание нынешней экономической и политической ситуации. В реалиях 2024 года инвесторам нужно помнить о следующем:

Все деньги ни в коем случае нельзя вкладывать в один лишь российский рынок. Это очень опасно, и на дальней дистанции стратегия приводит к убыткам. Нужно быть гибким и уметь использовать стратегию умных спекуляций, если мы говорим про российский или международный рынок. Такая стратегия заключается в том, что нужно принять концепцию того, что все акции не всегда растут с течением времени. Чтобы эффективно применить стратегию умных спекуляций нужно покупать акции строго под определенную идею, когда реализуется драйвер роста или падения. Получить прибыль от 5% до 30% за короткий срок: пару дней, недель или месяцев. Зафиксировать акции, закрыть позицию, даже если кажется, что все безоблачно. Ждать пока появится следующая идея. Такая стратегия сейчас даёт возможность зарабатывать гораздо больше. Также рекомендую часть денег от умных спекуляций вводить в реальные активы: винтажная продукция Apple, монеты и так далее. Чтобы сохранить вложения, важно вкладывать не только в акции, но и в реальные активы. Не действовать по старым принципам и не слушать большинство аналитиков из банков и брокерских домов. Слушать тех людей, кто показывает результат сейчас — в это сложное время, а не когда-то раньше, когда всё было легко и просто. Мир сильно изменился и действовать в старой парадигме губительно для капитала.

Ошибки начинающих инвесторов

Если вы хотите начать инвестировать, то стоит знать о главных ошибках.

В первую очередь это низкий уровень инвестиционного образования и отсутствие финансовых целей. Люди без опыта и необходимых знаний начинают инвестировать, не разобравшись, не понимая всех рисков, которые они на себя берут. Для начала я рекомендую получить образование, хотя бы начальное, затем начать инвестировать с каких-то более простых инструментов и потом переходить к более сложным. При этом поставить в самом начале финансовые цели и выработать финансовую дисциплину.

Также одна из главных ошибок заключается в том, что люди не ведут финансовый дневник своих сделок. То есть они не записывают, что они купили и продали, сколько заработали и потеряли. Я рекомендую вести дневник, чтобы было проще анализировать, в каком направлении вы движетесь и нравится вам это направление или нет.

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