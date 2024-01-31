Во что инвестировать в 2024 году: выбор оптимального портфеля и анализ рисков

Как анализировать риски и во что инвестировать в 2024 году, рассказал Павел Биленко, директор по работе с эмитентами инвестиционной платформы Bizmall.

Грамотное распределение средств — навык, который пригодится всегда. Инвестирование способно сделать человека независимым от работодателя и государства, так как даже текущая высокооплачиваемая работа не даёт гарантий финансовой стабильности в будущем. Поэтому чем раньше вы обретёте финансовую самостоятельность, тем устойчивее вы будете. Дело даже не в «текущей высокооплачиваемой работе». Инвестиции доступны людям с любым доходом.

Как инвестировать, чтобы остаться в выигрыше

Рассмотрим четыре принципа инвестирования, которые помогут обрести финансовую независимость:

Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Если бы единичная удачная сделка вела к стабильному многолетнему доходу, писать эту статью не было бы смысла. Важное правило: инвестируйте то, что не страшно потерять. Настоящий инвестор думает не о том, сколько он планирует заработать, а сколько ему не жалко потратить.

Инвестировать только собственные сбережения. Это правило вытекает из предыдущего: не нужно брать кредиты, лезть в долги и инвестировать чужие средства.

Не класть все яйца в одну корзину. Опытные инвесторы разделяют риски и диверсифицируют свой портфель на множество активов.

Доверять, но проверять. Лично перепроверяйте всевозможные инвестиционные предложения и рекомендации. Это главное правило для достижения финансовой независимости.

Варианты инвестирования в 2024 году

По прогнозам экспертов, тенденция этого года — разворот процентных ставок в результате борьбы мировых центробанков с инфляцией. Разворот произойдет постепенно и нелинейно: волатильность — еще один тренд сезона. Если учесть эти факторы, грамотные операции принесут хорошую итоговую доходность. Перейдём к наиболее выгодным вариантам инвестирования в 2024 году.

Золото

Для инвестора турбулентность на рынках — знак, что нужно обратить внимание на золото. За прошлый год котировки жёлтого металла выросли на 12,5%. Сейчас актив подешевел на 1,1% из-за ослабления надежд на снижение ставки ФРС (Федеральная резервная система). Однако спрос на активы-убежища в скором времени возрастет.

Я бы рассматривал вложения в золото на уровне 15% от оптимального размера инвестиционного портфеля на текущий год. Серебро прямо коррелирует с золотом, поэтому его доля составила бы 10% от предполагаемого портфеля. Такие активы лучше всего покупать на валютной секции Мосбиржи. Также возможны покупки различных фондов на драгметаллы.

Фондовый рынок

Текущая высокая ставка ЦБ транслирует аналогичную дивидендную доходность на российский фондовый рынок. Следовательно, дивидендные акции будут в приоритете интересов в этом году. Так как в 2023 г. индекс Мосбиржи вырос на 43%, ждать дальнейшего потенциала в акциях роста не стоит. А вот благодаря отличному итоговому финансовому результату приобретение «дивидендных историй» кажется вполне логичным.

Если смотреть на акции секторально, можно выделить несколько моментов. Помимо дивидендного потенциала интерес будут представлять эмитенты ниши редомицилиации. Учитывая предполагаемый бум IPO, важно будет отслеживать отраслевые торговые истории акций периода «пост-IPO» исходя из движений акций эмитентов 2023 года. На текущий год я бы формировал долю активов «акции» в размере 20% от всего портфеля.

Недвижимость

Маловероятно, что сфера недвижимости существенно вырастет. Сворачивание программы льготной ипотеки и рост процентных ставок сдерживают темпы роста цен. Вместе с тем причин для резкого падения цен на недвижимость тоже нет. Скорее всего нас ждёт стагнация цен на жильё, поэтому актив не заносится в инвестиционный портфель этого года.

Цифровые активы

Крипта имеет большой потенциал роста в этом году. Ожидаемый всеми халвинг биткойна и одобренный Комиссией по ценным бумагам США спотовый биткойн-ETF уже двинул цены актива на уровень локального максимума к $49 тыс. По мнению крипто-сообщества, после необходимой технической коррекции возврат и обновление локальных максимумов вновь возможно ближе к середине года. Однако, понимая самую высокую степень рискованности данного актива, долю в портфеле рекомендую не выше 10%.

Облигации

На конец 2023 г. долговой рынок показал хорошую динамику. Спрос на российские облигации с плавающим купоном остаётся высоким. Вместе с тем на рынок постепенно возвращаются облигации с фиксированным купоном. На текущий момент доходность длинных ОФЗ (Облигации федерального займа) превосходит среднее значение инфляции. Если ставки перейдут к постоянному снижению, итоговая доходность этих бумаг будет выше, чем доходность на рынке акций вследствие сильного роста котировок.

Среди корпоративных выпусков интересны выпуски второго эшелона и сектора МСП. Замещающие облигации создают девальвационную защиту, а в случае снижения ставок ФРС США покажут рост цен. Кроме того, появляются и выпуски в дирхамах — новой «дружественной» валюте, помимо торгующихся юаневых. Помимо государственных и корпоративных выпусков, в нынешнем году увеличится интерес к коммерческим облигациям. Некоторые из них имеют текущую доходность на уровне 21% годовых. В итоге доля облигаций всех видов в портфеле составит 45%. Из них: ОФЗ — 15%, корпоративные облигации, включая замещающие, — 15%, коммерческие облигации — 15%.

Ребалансировка и управление рисками

Риском выбранных активов необходимо управлять с помощью ребалансировки, то есть пересматривать структуру портфеля. Это может повысить эффективность портфеля. Помните, что первостепенная задача инвестиций — минимизировать потери инвестиционного портфеля.

Определить, требуется ли ребалансировка, можно по двум критериям: по времени и триггеру. Портфель следует пересматривать с заданной периодичностью: раз в месяц, квартал, полгода, год. Условие для пересмотра — ситуация, когда отклонение долей превышает заданный порог. Тогда изменений структуры будет меньше, поскольку основной критерий выбора периодичности — комиссии брокеру, а также возможные налоговые выплаты с положительного финансового результата.

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