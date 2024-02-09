«Софтлайн» передал 3,6% акций в уставном капитале банку «Синара» и 6% — «крупному институциональному инвестору»

Один из лидеров отечественного ИТ-рынка ПАО «Софтлайн» сообщил об изменениях в структуре акционерного капитала: 3,6% акций в уставном капитале от основного акционера компании — ООО «Аталайя» — перейдут private equity подразделению банка «Синара» и еще 6% — «крупному институциональному инвестору».

В пресс-службе компании уточняют, что ориентированная на «growth equity» независимая инвестиционная компания уже является акционером ПАО «Софтлайн» и в результате новой сделки увеличит свою долю в капитале до 9,4%.

«Успешно завершившиеся сделки подтверждают наши ожидания о фундаментальной инвестиционной привлекательности компании для рынка, — комментирует новость СЕО ПАО «Софтлайн» Владимир Лавров. — Мы разделяем уверенность наших инвесторов в дальнейшем росте стоимости бизнеса ПАО «Софтлайн» и продолжим обеспечивать необходимые условия для достижения высоких финансовых показателей».

В результате сделки инвесторы, которые приобрели акции по рыночной цене на момент подписания договоренностей, приняли на себя стандартные обязательства, связанные с ограничениями на отчуждение ценных бумаг компании на период, установленный в рамках SPO.

У ПАО «Софтлайн» с оборотом свыше 70 млрд рублей на сегодняшний день работает 25 региональных представительств по всей России, предприятие занимается разработкой и внедрением решений для цифровой трансформации бизнеса порядка 100 тыс. конечных клиентов.

В банковскую группу «Синара», ставшую обладателем 3,6% акций уставного капитала «Софтлайна», помимо ПАО «Банк Синара» входят также несколько региональных банков. Компания работает на рынке РФ более 30 лет.

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