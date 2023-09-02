«Альфа-банк» первым из банков заявил о выпуске замещающих облигаций

Российский «Альфа-банк» первым из отечественных кредитных учреждений сообщил о выпуске замещающих облигаций, что должны до 1 января 2024 года сделать все обладатели евробондов во исполнение указа президента. В «Альфа-банке» совет директоров одобрил два выпуска на 15 млрд и 10 млрд рублей со сроком погашения в 2025 году.

Ранее эмитентами таких замещающих ценных бумаг стали «Металлоинвест», «Совкомфлот», ЛУКОЙЛ, «Борец», «Фосагро», напоминает «Коммерсант», но из банков о соответствующих действиях пока никто не сообщал.

В Ассоциации владельцев облигаций (АВО) уверены, что все обладатели евробондов (аналитики насчитали 17 эмитентов и 47 выпусков) успеют в срок привести бумаги в соответствие с указом.

О планах выпуска так или иначе упоминали ВТБ, «Тинькофф-банк», ВК, «Домодедово», ГТЛК, МКБ, «ХКФ-банк», но конкретных решений управляющих органов кредитных организаций еще не было.

В «Альфа-банке» поясняют, что только начали подготовку к замещению бондов и «о конкретном времени замещения пока сложно говорить, так как эмиссионная документация еще подлежит рассмотрению и регистрации в Банке России».

Облигации будут полностью аналогичны евробондам, как и заявлено в требованиях указа, а «замещение будет происходить среди инвесторов, учитывающих права на ценные бумаги в российских депозитариях».

Юристы поясняют, что выпуск замещающих облигаций в основе своей похож на согласование выпуска и подготовку проспекта эмиссии обычных рублевых облигаций, но процедуру даже упростили, идя на встречу эмитентам.

Финансовые эксперты также подметили, что летом на рынке замещающих облигаций наблюдался рост доходности, а первенство «Альфа-банка» в стремлении заместить евробонды неудивительно, поскольку организация «исторически» отличалась наиболее высокой долей валютных активов (свыше 30%).

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