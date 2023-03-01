Популярность ChatGPT и Midjourney привела к росту пользователей нейросетей в России в пять раз

Популярность ChatGPT и Midjourney спровоцировала кратный рост российских пользователей нейросетей. В Tele2 провели исследование и выяснили, что количество таких юзеров в России в первые два месяца 2023 года выросло в пять раз.
Tele2 проводил исследование среди площадок, где искусственный интеллект создает различные виды контента: изображения, музыку, тексты. В январе и феврале текущего года количество пользователей нейросетей, в которых задействован искусственный интеллект, выросло в пять раз, рассказал телеком-оператор.
Подавляющее большинство (73%) посетителей нейросетей пользуются смартфонами на Android, 22% используют устройства на операционной системе iOS. Около трети пользователей нейросетей – как мужчин, так и женщин – это люди в возрасте от 31 до 40 лет.
Нейросетями, которые создают музыку, больше интересуются мужчины из Свердловской области и женщины из Новосибирской области. Предпочтение нейросетям, которые генерируют тексты, отдают женщины из Краснодарского края и мужчины из Мурманской области. ИИ-сервисы, создающие изображения, предпочитают мужчины из Нижегородской области и женщины из Красноярского края.
Фото на обложке: Koshiro K /
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