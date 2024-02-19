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«Лента» начала продажи кофе Poetti, созданного нейросетью

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Глава отдела новостей RB.RU

Анастасия Марьина

Производитель Poetti создал кофе с помощью генеративной нейросети Midjourney, его продажи начала торговая сеть «Лента». Об этом говорится в сообщении ритейлера, торговая сеть стала эксклюзивным партнером на старте продаж Poetti Neuro.

«Лента» начала продажи кофе Poetti, созданного нейросетью

Рецептура кофе воспроизведена при участии искусственного интеллекта (ИИ), затем ее проверили и верифицировали эксперты лаборатории качества кофеобжарочного завода. Дизайн упаковки и информация на ней также целиком созданы нейросетью.  

Изображение: «Лента»

Poetti Neuro — это линейка кофейных моносортов, зерна которых выращены в природных условиях африканских и латиноамериканских стран.

Зеленый кофе первого продукта серии Neuro произведен в терруаре высокогорных районов Уганды, обработан мытым способом и собран в течение текущего урожайного сезона.

Кофе, созданный ИИ, представлен в 200 гипермаркетах «Ленты» во всех регионах.

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Кофейным брендом Poetti управляет российская кофеобжарочная компания «МилФудс». 

Фото на обложке: Unsplash

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