«Лента» начала продажи кофе Poetti, созданного нейросетью

Производитель Poetti создал кофе с помощью генеративной нейросети Midjourney, его продажи начала торговая сеть «Лента». Об этом говорится в сообщении ритейлера, торговая сеть стала эксклюзивным партнером на старте продаж Poetti Neuro.

Рецептура кофе воспроизведена при участии искусственного интеллекта (ИИ), затем ее проверили и верифицировали эксперты лаборатории качества кофеобжарочного завода. Дизайн упаковки и информация на ней также целиком созданы нейросетью.

Изображение: «Лента»

Poetti Neuro — это линейка кофейных моносортов, зерна которых выращены в природных условиях африканских и латиноамериканских стран.

Зеленый кофе первого продукта серии Neuro произведен в терруаре высокогорных районов Уганды, обработан мытым способом и собран в течение текущего урожайного сезона.

Кофе, созданный ИИ, представлен в 200 гипермаркетах «Ленты» во всех регионах.

Кофейным брендом Poetti управляет российская кофеобжарочная компания «МилФудс».

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