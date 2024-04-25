Как защитить авторские права на фотографии: судебная практика

Как именно бороться за свои права? Когда это делать в суде, а когда вне его? Какие документы подготовить для разбирательства и как поступать с контентом в эпоху Midjourney? На эти и другие вопросы отвечает Александр Лаврентьев, CEO компании по защите авторских прав «Антипиратские технологии».

То, что фото, выложенное в Интернете без договорённости с автором — повод защищать свои интеллектуальные права и требовать компенсацию — факт давно известный. Но дальше этих знаний у создателей контента дело обычно не идёт.

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Все ли фотографии охраняются авторским правом

Не все фотографии охраняются авторским правом. Законом охраняются только те произведения, которые созданы творческим трудом автора. В этом смысле портретное фото — результат творческого труда. Оно охраняется законом. А видео, записанное на камеру видеонаблюдения, — нет, так как никакой креативной идеи в этой съемке не заложено. Даже если видео с камер используется для создания художественного или документального фильма.

Закон охраняет не только саму фотографию, но и производные произведения. Если взять оригинальное фото и обработать его в фотошопе — это по-прежнему не будет вашим произведением. Использование этой фотографии может считаться нарушением закона.

Читать больше: ч. 1 и ч. 2 ст. 1259 Гражданского кодекса.

Когда можно использовать чужой контент

Использовать контент другого лица можно только в том случае, если правообладатель разрешает это делать. Разрешение может быть зафиксировано в лицензионном договоре, но зачастую бывает достаточно просто переписки. В ней нужно согласовать сроки, цели и стоимость использования работы. А ещё проговорить, можно ли будет передавать фотографии другим лицам на правах сублицензии.

Исключения: Если произведение используется в информационных или научных целях и нужно для раскрытия творческого замысла автора, использовать его можно без предварительной договорённости. Например, если вы пишете диссертацию о творчестве фотохудожника и хотите проиллюстрировать текст его работами, связываться с автором необязательно. Главное, указать при публикации его имя и источник фотоработы. То же самое касается цитирования текстов в научных работах и статьях.

Читать подробнее: статьи 1273–1279 ГК РФ.

Как автору и заказчику контента защитить себя на этапе его создания

Автор или заказчик контента могут защитить себя на этапе создания контента. Для этого нужно составить договор.

Три главных документа для создателя контента и правоприобретателя:

договор об оказании услуг;

акт об оказании услуг и принятии их заказчиком;

соглашение о неразглашении конфиденциальной информации.

Что обязательно должно быть в договоре:

раздел об отчуждении исключительного права на произведение;

раздел об ответственности за использование чужого произведения без спроса.

Виды соглашений

Существует 3 основных вида соглашений: договор авторского заказа, договор отчуждения исключительного права и лицензионный договор на готовые произведения.

Договор авторского заказа заключается только с исполнителем. По нему автор обязуется создать произведение. При этом право на его использование может быть передано не полностью. Договор авторского заказа обычно подразумевает денежную компенсацию, но может быть и безвозмездным.

Если исключительное право пользования произведением передается заказчику полностью, то в договоре прописывается отчуждение исключительного права. В этом случае заказчик становится правообладателем и может использовать произведение в своих целях. По договору об отчуждении исключительных прав работа исполнителя оплачивается всегда.

Лицензионный договор. По нему результат труда исполнителя может использоваться только в обозначенных договором условиях. Соглашения этого типа бывают неисключительными, когда исполнитель может сотрудничать сразу с несколькими заказчиками. И исключительными, когда право временного пользования объектом передается только одному заказчику.

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Какие документы собрать, если дело дошло до суда

Если дело дошло до суда, понадобятся следующие документы:

документы, подтверждающие факт наличия исключительного права (например, полноразмерное фотографическое изображение или оригинал фотографии);

документы, фиксирующие факт нарушения (скриншоты). Обязательные требования к скриншотам: дата и время, ссылки с нарушениями, заверенные подписью правообладателя контента (собственноручной или усиленной квалифицированной электронной);

видеозапись.

Как защищать права на фотографии, созданные Midjourney

Что касается работ, созданных с помощью нейросети, то вопрос, как именно защищать их законом и нужно ли это делать вообще, пока открыт. Если учесть, что все изображения, созданные Midjourney.co, имеют свободную лицензию, то их можно использовать как в личных, так и в других целях.

Когда фотографию создает нейросеть, доказать наличие творческого труда невозможно. А именно он, согласно статье 1257 ГК РФ, защищается законом.

Мировая практика в целом не сильно отличается от российского опыта. В телеграм-канале «Антипираты» освещался кейс, когда власти США отказались регистрировать авторские права на картину, созданную при помощи ИИ. Художник Джейсон Аллен, рисующий картины с помощью нейросетей, попытался зарегистрировать авторские права на свои произведения. Речь в разбирательстве шла прежде всего об одной из ключевых работ Аллена, с которой он выиграл конкурс «Театр пространственной оперы». Пытаясь доказать своё авторство, художник утверждал, что ему потребовалось 624 раза внести правки в запрос к нейросети для получения нужного результата. Однако бюро авторских прав США это не убедило, поэтому апелляция Аллена была отклонена.

Зато если ваша работа нелегально попала в базу данных нейросети — это уже однозначно повод защищать свои права. Начать стоит с того, что написать об обнаруженном нарушении на электронную почту — они есть у всех нейросетей.

По теме: Перспективы и риски использования нейросетей в бизнесе

Чем отличается практика работы в суде и вне суда

Переговоры с нарушителями можно вести как в суде, так и за его пределами. В ряде случаев включаются оба инструмента. Тогда сначала заключается досудебное соглашение, а затем, уже в суде, подписывается мировое.

Если дело доходит до суда, не стоит рассчитывать на быстрое урегулирование конфликта. На то, чтобы назначить судебное заседание и известить лиц, участвующих в деле, может уйти много времени.

Сам проект мирового соглашения сегодня составляется в виде электронного документа. При этом стороны должны подписать его усиленной квалифицированной электронной подписью. Подойдёт также электронный образец документа с графическими подписями сторон. В этом случае его можно заверить простой электронной подписью одной из сторон.

Что ещё можно получить по суду, кроме удаления нелегального контента и компенсации

Помимо удаления нелегального контетна и компенсации, можноможно опубликовать решение суда о допущенном нарушении. Это то, что в СМИ называют опровержением.

Где публиковать такое опровержение? Здесь всё зависит от характера публикации, содержащей недостоверный контент. Например, если публикация была в печатном или электронном СМИ — опровержение можно разместить там же. Помимо СМИ в качестве площадок для таких заметок могут выступать:официальный бюллетень федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности или любой другой источник, место распространения которого связано с местом осуществления деятельности истца.

Читать подробнее: ст. 1251 ГК РФ, ст.1252 ГК РФ.

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