Кому принадлежит нейромузыка и как её использовать в коммерческих целях, чтобы не попасть в суд

Тренд на нейросети и искусственный интеллект набирает обороты, подталкивая владельцев компаний к новым экспериментальным решениям. Например, к использованию в своей работе нейромузыки — конечного или бесконечного музыкального произведения, созданного нейросетью, обученной на большом наборе треков, созданных человеком. Директор по правовым вопросам МТС Live Вячеслав Рябков рассказал, так ли просто использовать нейромузыку в коммерческих целях, с какими проблемами можно столкнуться и, главное, как их решить.

Кому принадлежит нейромузыка

Российское законодательство однозначно формулирует определение авторства: «Автором произведения науки, литературы или искусства признается гражданин, творческим трудом которого оно создано» (ст. 1257 ГК РФ).

Отсюда вывод: нейросеть невозможно определить как гражданина, а значит, нельзя назвать её и автором какого-либо музыкального (и не только) произведения. Это своего рода пробел в законодательстве.

Из-за этого может возникнуть другая проблема: человек, использовавший нейросеть для генерации музыки, а затем выложивший полученное произведение в открытый доступ, не сможет доказать своё авторство или авторство своей нейросети, если его музыку начнут свободно использовать другие люди.

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Какие проблемы могут возникнуть при создании нейромузыки на основе чужих композиций

Если человек обучил нейросеть с помощью музыкальных произведений, на которые истёк срок действия авторских прав, проблем не возникнет. Для этого должно пройти 70 лет со дня смерти автора, согласно ст. 1281 ГК РФ.

Если использованы произведения, которые продолжают охраняться авторским правом, сам автор или его наследники могут подать иск в суд за плагиат или нарушение авторских прав. Так, в конце января появилась новость о том, что в США наследники стендап-комика подали в суд на людей, которые обучили нейросеть на концертах комика, защищённых авторским правом, и с её помощью сгенерировали новый юмористический материал.

В случае получения иска суду необходимо будет выяснить: произошло полное копирование, заимствование части оригинальной композиции или создание нового произведения, очень похожего на оригинал. Экспертиза должна будет доказать, было ли действительно использование сторонней музыки, не истёк ли срок действия авторских прав и что конкретно было использовано.

Штраф за нарушение авторских прав в России может составить от 10 тысяч до 5 млн рублей за каждый случай (согласно статье 1301 ГК РФ).

Тем не менее, при отсутствии собственного признания вины или иных доказательств, свидетельствующих об использовании чужого произведения для обучения нейросети, доказать нарушение будет сложно. В первую очередь потому, что определить «на слух» схожесть композиций проблематично, как и определить, до какой степени имело место лишь «вдохновение» оригиналом. Подобные спорные ситуации постоянно возникают даже сейчас, когда у нового произведения есть реальный авторство, то есть материал создан человеком.

Сгенерировать для души — можно, для бизнеса — не получится

Если человек сгенерировал музыку для личного использования, нарушения авторских прав не возникнет. Однако подобная проблема о жалобах на неправомерное использование оригинальных произведений, вероятно, может возникнуть в случае использования нейромузыки для получения собственной выгоды. Например, когда музыку включат в ресторане, поставят как саундтрек в фильме или для удержания звонка в офисе.

В этой ситуации не будет иметь значения, кто создал музыку, нарушающую авторские права оригинала — машина или человек. Более того, судебная практика показывает, что перекладывание вины на нейросеть будет некачественным аргументом, а человек с большой долей вероятности суд проиграет.

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Нанял специалиста, чтобы тот написал мне нейромузыку. Кому здесь принадлежат права

Авторское право на код будет принадлежать специалисту, нанятому для его написания, если иное (отчуждение прав) не было прописано с ним в договоре (согласно ст. 1261 ГК РФ). Поскольку новые творческие произведения будет создавать нейросеть, их авторство могло бы принадлежать только ей, если бы программу можно было признать гражданином, а значит, и автором.

Более того, если оценивать услуги специалиста по созданию и обучению нейросети как вспомогательные для получения итогового музыкального произведения, права на это произведение аналогично не будут принадлежать создателю кода.

Для подтверждения обратимся к статье 1228 Гражданского кодекса РФ, в которой фиксируется, что авторами результата интеллектуальной деятельности не признаются граждане, не внесшие личного творческого вклада в создание такого результата, в том числе оказавшие его автору только техническое или консультационное содействие.

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Можно ли бизнесу бесплатно использовать нейромузыку из интернета

В случае, когда нейромузыка найдена в открытом доступе и используется бизнесом в рамках коммерческой деятельности, теоретически возможны два варианта развития событий:

Владельцу бизнеса повезло, и нейросеть создала уникальное музыкальное произведение, которое не похоже ни на какие ранние созданные композиции. В таком случае не будет происходить нарушения ничьих прав. Соответственно, свободное использование нейромузыки возможно.

Более реалистичным будет второй вариант, когда нейросеть использует для генерации уже существующие композиции. При использовании полученной таким образом нейромузыки станут возможны иски к владельцу бизнеса от исполнителей, чьи права были нарушены.

Как использовать нейромузыку, чтобы не получить штраф

Несмотря на то что в российском законодательстве в настоящий момент никак не учтены такие понятия, как искусственный интеллект и нейросеть, есть несколько понятных советов и решений, которых стоит придерживаться в вопросах авторского права:

Перед началом обучения нейросети на основе чужих произведений необходимо убедиться, что не будут нарушены авторские права создателя оригиналов. В случае если вы законно обучили нейросеть (не нарушив сторонние авторские права) и в будущем хотите получать авторские отчисления от произведенной нейромузыки либо не хотите допустить присвоения этой нейромузыки другим лицом, необходимо задепонировать композицию, признав автором себя. Для использования в коммерческих целях любого музыкального произведения, вне зависимости от личности создателя, владельцу бизнеса необходимо заключить договор с Российским авторским обществом (в отдельных случаях напрямую с автором или его наследниками). В случае необходимости использования для коммерческих целей найденной в открытом доступе нейромузыки необходимо заранее проверить совпадения с уже существующей музыкой. Однако и это не сможет гарантировать стопроцентную защиту от нарушений. Если использование нейромузыки не принципиально для бизнеса, более выгодной (учитывая возможные судебные разбирательства) станет покупка недорогих баз музыкальных композиций. Подобный опыт использования различных фонотек есть на телевидении. У подобных музыкальных произведений будут прописаны авторы, а также будет известен ответственный контрагент, что облегчит отчётность. Безопасным вариантом использования нейросети в случае с музыкой станет постобработка уже готового произведения. Например, в ситуации, когда готова композиция и её исполнение на одном музыкальном инструменте, есть возможность использовать нейросеть для создания оркестрового исполнения этой же композиции. В таком случае автором итогового произведения останетесь вы или тот, кто создал изначальное произведение, а нейросеть лишь выполнит техническую вспомогательную функцию.

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