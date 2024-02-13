«Яндекс» встроил нейросети нового поколения в «Яндекс Браузер» — пользователи смогут улучшать свои тексты и генерировать изображения сразу в интерфейсе браузера.

В сообщении компании также отмечается, что для работы с новыми функциями «Яндекс» обновил дизайн сервиса.

«Яндекс» добавил генерацию изображений в интерфейс своего браузера и перевод видео с японского и корейского