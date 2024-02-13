«Яндекс» добавил генерацию изображений в интерфейс своего браузера и перевод видео с японского и корейского

Анастасия Марьина
«Яндекс» встроил нейросети нового поколения в «Яндекс Браузер» — пользователи смогут улучшать свои тексты и генерировать изображения сразу в интерфейсе браузера.
В сообщении компании также отмечается, что для работы с новыми функциями «Яндекс» обновил дизайн сервиса.
«Яндекс» добавил генерацию изображений в интерфейс своего браузера и перевод видео с японского и корейскогоАнастасия Марьина
- С помощью YandexGPT в нейробраузере можно будет писать комментарии, письма, отзывы и другие сообщения. Для этого нужно выделить фрагмент и выбрать функцию «Помочь с текстом». Она работает в трех режимах: «Исправить ошибки», «Сократить» и «Улучшить стиль». Пользователи смогут улучшать свои тексты как на сайтах, так и в веб-приложениях с формами ввода, в том числе в электронной почте и социальных сетях.
- Также нейросети» Яндекс Браузера» научились переводить видеоролики с японского и корейского языков на русский и накладывать озвучку. До этого функция работала только для английского, китайского, французского, испанского, итальянского и немецкого.
- Кроме того, можно запустить краткий пересказ иноязычные видео с помощью YandexGPT. Нейросеть сделает это на русском языке и озвучит результаты суммаризации, также может в режиме реального времени генерировать субтитры для русскоязычных видео и визуально разделять реплики спикеров.
- У пользователей нейробраузера также есть возможность создавать изображения с помощью нейросети YandexART. Для этого нужно обратиться к «Алисе» и описать то, что хочется увидеть на картинке.
- ML-модель для проверки сайтов на наличие фишинга встроили прямо в «Яндекс Браузер». Если она замечает признаки опасности, то сама начинает комплексную проверку на серверах «Яндекса». Сообщается, что этот процесс занимает менее 0,01 секунды и не влияет на скорость работы.
- Среди других изменений: более быстрая загрузка «Браузер» на компьютерах с устаревшим «железом» (скорость старта в системах, установленных на самые медленные жесткие диски, сократилась с 45 до 20 секунд), сканирование QR-кодов во время воспроизведения видео, быстрый перенос настроек и закладок из других браузеров.
Фото на обложке: Rokas Tenys /
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