Кофейням и ресторанам увеличили плату за фоновую музыку

Российское авторское общество (РАО) впервые с марта 2019 года обновило ставки отчислений с кафе, ресторанов, магазинов и ТЦ за использование фоновой музыки. С новым порядком, который датируется декабрем 2024 года, ознакомился РБК.

Размер отчислений зависит от ряда факторов, включая регион, тип заведения и его площадь. Например, для кофейни площадью 100 кв. м. ежемесячные отчисления выросли с 6,8 тыс. до 8 тыс. рублей, для ресторана той же площади — с 7,4 тыс. до 8 тыс. рублей, для торговых центров площадью 5 тыс. кв. м. — с 22,7 тыс. до 25,5 тыс. рублей. Без изменения остались только тарифы для фитнес-клубов.

Согласно отчету РАО, за 2023 год организация собрала более 2,8 млрд рублей вознаграждений и выплатила авторам музыкальных композиций около 1,5 млрд рублей. При этом 41,6 млн рублей были перечислены зарубежным правообладателям. В предыдущем году РАО собрало 2,4 млрд рублей, а сумма выплат составила 1,3 млрд рублей. Данных за 2024 год организация не публиковала.

Изменения в расчете ставок получили поддержку среди представителей музыкальных лейблов. Глава Legacy Music Екатерина Бергер отметила, что новая система расчетов лучше соответствует современным реалиям. Директор по работе с артистами и репертуаром лейбла S&P Digital Денис Глазин подчеркнул важность не только корректировки ставок, но и улучшения эффективности сбора платежей.

По словам представителя РАО, значительное влияние на процесс пересмотра тарифных ставок оказал устойчивый рост уровня инфляции за последние несколько лет. Средний уровень инфляции в 2019 году находился на уровне около 3%, тогда как к 2024 году показатель вырос до 9,5%.

Обсуждение дальнейшего увеличения сборов является преждевременным, вопрос об изменении ставок в 2025 году будет рассматриваться в контексте целого ряда других факторов, добавили в РАО.

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