Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Первый российский банк допустил закрытие Telegram-банкинга из-за нового закона

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Первый российский банк официально заявил, что может закрыть банкинг в Telegram из-за ограничений, которые ввел Роскомнадзор в соответствии с новым законом. В ВТБ обратились в ведомство за пояснением, как им действовать дальше, но выразили готовность прекратить поддержку своего Telegram-банкинга.

Первый российский банк допустил закрытие Telegram-банкинга из-за нового закона

Банк ВТБ, который пользуется мессенджером Telegram как площадкой для предоставления услуг онлайн-банкинга, допустил прекращение его поддержки. Об этом Forbes рассказали в пресс-службе ВТБ.

ВТБ может закрыть онлайн-банкинг в Telegram из-за ограничений, которые ввел Роскомнадзор в соответствии со вступившим в силу 1 марта законом. Государственным структурам, в том числе банкам, запретили оказывать услуги по операциям с деньгами клиентов через несколько иностранных мессенджеров. В их число, помимо Telegram, попали WhatsApp, Viber, WeChat.

ВТБ обратился в Роскомнадзор за пояснением, как ему действовать в текущих обстоятельствах со своим банкингом в Telegram, но заверил, что готов прекратить его поддержку.

Банк ВТБ находится в списке компаний, к которым применяются блокирующие санкции США и Евросоюза. 

Фото на обложке: Savvapanf Photo / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Конкурс «Голос ВТБ»
  2. 2 Конкурс #выживуттолько айтишники
  3. 3 «Добро пожаловать, у нас фантастически сложные задачи»
  4. 4 «Инновации под капотом каждой команды»
  5. 5 Бухгалтерия в кармане. Как предпринимателю разобраться в отчетности, не нанимая бухгалтера

ВОЗМОЖНОСТИ

01 марта 2023

Акселератор по развитию российского автопрома от АВТОВАЗ и АСИ

03 марта 2023

Конкурс грантов от МШУ Сколково

03 марта 2023

Startup Tour 2023 Казань

Все ВОЗМОЖНОСТИ