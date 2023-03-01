Первый российский банк допустил закрытие Telegram-банкинга из-за нового закона

Первый российский банк официально заявил, что может закрыть банкинг в Telegram из-за ограничений, которые ввел Роскомнадзор в соответствии с новым законом. В ВТБ обратились в ведомство за пояснением, как им действовать дальше, но выразили готовность прекратить поддержку своего Telegram-банкинга.

Банк ВТБ, который пользуется мессенджером Telegram как площадкой для предоставления услуг онлайн-банкинга, допустил прекращение его поддержки. Об этом Forbes рассказали в пресс-службе ВТБ.

ВТБ может закрыть онлайн-банкинг в Telegram из-за ограничений, которые ввел Роскомнадзор в соответствии со вступившим в силу 1 марта законом. Государственным структурам, в том числе банкам, запретили оказывать услуги по операциям с деньгами клиентов через несколько иностранных мессенджеров. В их число, помимо Telegram, попали WhatsApp, Viber, WeChat.

ВТБ обратился в Роскомнадзор за пояснением, как ему действовать в текущих обстоятельствах со своим банкингом в Telegram, но заверил, что готов прекратить его поддержку.

Банк ВТБ находится в списке компаний, к которым применяются блокирующие санкции США и Евросоюза.