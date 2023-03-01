Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Финтех-стартап Revolut Николая Сторонского впервые раскрыл данные о прибыли

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Прибыль британского финтех-стартапа Revolut, основанного Николаем Сторонским, за 2021 год составила $31 млн, следует из финансовой отчетности компании.

Финтех-стартап Revolut Николая Сторонского впервые раскрыл данные о прибыли

В 2021 году доходы Revolut увеличились в три раза и достигли $767,9 млн., причинами роста, в частности, стали бизнес по обмену валют и торговля криптовалютой. При этом 2020 год завершился для компании чистыми убытками в $270 млн.

В 2021 года выросла и валовая прибыль компании с 33% до 70%. А число клиентов, оплачивающих подписку, увеличилось на 75%.

В 2022 году выручка стартапа росла медленнее, увеличившись на 30% — до $1,027 млрд. Прибыль за этот период Revolut не раскрывает. По словам финансового директора Микко Спловаара, позитивная динамика связаны с тем, что клиенты стали проводить больше платежей с помощью приложения.

Компания должна была подать отчетность в Регистрационную палату Великобритании еще в сентябре прошлого года, уточняет Forbes. Ведомство предоставило стартапу окно до декабря, но Revolut не уложился и в этот срок. В результате, Совет по финансовой отчетности признал отчетность компании недействительной.

Основанный в 2015 Николаем Сторонским и Владом Яценко году Revolut был признан самым дорогим финтех-стартапом Великобритании. Осенью 2022 года Сторонский отказался от российского гражданства в связи с осуждением боевых действий на территории Украины.

Ранее газета The Guardian писала, что Revolut собирается привлечь команду психологов для улучшения корпоративной культуры в компании.

RB рекомендует лучших поставщиков цифровых решений для вашего бизнеса — по ссылке

Фото на обложке: Freedomz / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 27 побед: главные достижения российских фаундеров за рубежом
  2. 2 Олег в Clubhouse и биометрия в «Перекрестке»: финтех-дайджест
  3. 3 Nothing — компания Карла Пея, одного из основателей OnePlus
  4. 4 Что это значит: Великобритания собирается лишить Московскую биржу статуса признанной фондовой биржи
  5. 5 Визы для релокации в США и Великобританию. Как получить?
MTS StartUp Hub
ищет стартапы для совместных проектов
Узнать подробнее

ВОЗМОЖНОСТИ

01 марта 2023

Акселератор по развитию российского автопрома от АВТОВАЗ и АСИ

03 марта 2023

Конкурс грантов от МШУ Сколково

03 марта 2023

Startup Tour 2023 Казань

Все ВОЗМОЖНОСТИ