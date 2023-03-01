Финтех-стартап Revolut Николая Сторонского впервые раскрыл данные о прибыли

Прибыль британского финтех-стартапа Revolut, основанного Николаем Сторонским, за 2021 год составила $31 млн, следует из финансовой отчетности компании.

В 2021 году доходы Revolut увеличились в три раза и достигли $767,9 млн., причинами роста, в частности, стали бизнес по обмену валют и торговля криптовалютой. При этом 2020 год завершился для компании чистыми убытками в $270 млн.

В 2021 года выросла и валовая прибыль компании с 33% до 70%. А число клиентов, оплачивающих подписку, увеличилось на 75%.

В 2022 году выручка стартапа росла медленнее, увеличившись на 30% — до $1,027 млрд. Прибыль за этот период Revolut не раскрывает. По словам финансового директора Микко Спловаара, позитивная динамика связаны с тем, что клиенты стали проводить больше платежей с помощью приложения.

Компания должна была подать отчетность в Регистрационную палату Великобритании еще в сентябре прошлого года, уточняет Forbes. Ведомство предоставило стартапу окно до декабря, но Revolut не уложился и в этот срок. В результате, Совет по финансовой отчетности признал отчетность компании недействительной.

Основанный в 2015 Николаем Сторонским и Владом Яценко году Revolut был признан самым дорогим финтех-стартапом Великобритании. Осенью 2022 года Сторонский отказался от российского гражданства в связи с осуждением боевых действий на территории Украины.

Ранее газета The Guardian писала, что Revolut собирается привлечь команду психологов для улучшения корпоративной культуры в компании.

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