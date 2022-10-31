Основатель финтех-стартапа Revolut отказался от российского гражданства

Основатель финтех-стартапа Revolut Николай Сторонский отказался от российского гражданства. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на представителя компании.

«Ник — гражданин Великобритании. Ранее в этом году он отказался от российского гражданства по рождению», — заявил представитель Revolut.

Он напомнил, что позиция Сторонского, касающаяся спецоперации на Украине, общеизвестна: «он по-прежнему решительно призывает к немедленному прекращению боевых действий».

Украина ранее ввела санкции против отца Сторонского — гендиректора АО «Газпром промгаз».

Revolut был основан в 2015 году Николаем Сторонским и Владом Яценко. Компания предлагает банковские услуги, услуги по управлению капиталом и инвестициями. Ранее компания была признана самым дорогим финтех-стартапом Великобритании.

Сторонский стал четвертым миллиардером, отказавшимся от российского гражданства за последние полгода. Первым об этом сообщил основатель Freedom Finance Тимур Турлов, который летом стал гражданином Казахстана. Затем от российского гражданства отказался Рубен Варданян. В октябре стало известно, что владелец венчурного фонда DST Global Юрий Мильнер также больше не является гражданином России.

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