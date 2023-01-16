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Revolut Николая Сторонского наймет психологов для улучшения корпоративной культуры

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Британский финтех-стартап Revolut, основанный выходцем из России, миллиардером Николаем Сторонским, привлечет к работе в компании психологов для улучшения корпоративной культуры, сообщает The Guardian.

Revolut Николая Сторонского наймет психологов для улучшения корпоративной культуры

Сотрудники Revolut жаловались ранее, что в компании царит токсичная атмосфера. Теперь в организации создадут отдельное подразделение, в котором будут работать психологи и специалисты в сфере поведенческих наук. Они займутся внедрением «человечных» принципов взаимоотношений внутри коллектива. Эксперты будут стимулировать как руководство компании, так и сотрудников подбирать «подходящий тон, момент и ситуацию для предоставления обратной связи».

Как пишет издание, тема корпоративной культуры особенно актуальна на фоне стремления компании получить лицензию на банковскую деятельность в Великобритании. Этим вопросом стартап занимается с 2021 года. Сегодня у Revolut имеется лицензия ЕС. Однако хранение депозитов британских клиентов и выдача кредитов без посредничества партнеров возможна лишь при наличии лицензии, выданной Лондоном.

В компании отрицают, что желание сделать свою корпоративную культуру более «человеческой» никак не связано со стремлением как можно быстрее получить лицензию. По словам руководителя отдела по работе с людьми Revolut Ханны Фрэнсис, нововведения необходимы, поскольку Revolut растет, развивается и двигается вперед.

В ноябре сотрудники компании пожаловались на «ожесточенную конкуренцию», которая «делает людей — обычно довольно приятных — очень воинственно настроенными друг к другу». Работники Revolut назвали Николая Сторонского «машиной» без эмоционального интеллекта.

Ранее атмосферу в компании действительно можно было назвать агрессивной, однако сегодня имеет место противоположный тренд, добавила Ханна Фрэнсис.

В октябре стало известно, что основатель Revolut Николай Сторонский отказался от российского гражданства. Представитель компании сообщил, что бизнесмен «решительно призывает к немедленному прекращению боевых действий» на территории Украины.

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Фото на обложке: fizkes / Shutterstock

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