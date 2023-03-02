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Зарубежные туры подорожали, запреты для таксистов: главное 2 марта

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Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

Российские инвесторы могли не получить своевременно до $500 млн выплат по еврооблигациям Белоруссии, Минтранс предложил запретить работать таксистам больше 12 часов, доля заемщиков с четырьмя и более активными кредитами увеличилась до 13,8% и другие события 2 марта.

Зарубежные туры подорожали, запреты для таксистов: главное 2 марта

Финансы

  • Российские инвесторы могли не получить своевременно до $500 млн выплат по еврооблигациям Белоруссии. На фоне санкционных ограничений выплаты производятся в белорусских рублях, пишет «Ъ».
  • Доля заемщиков с четырьмя и более активными кредитами в 2022 году увеличилась с 11,6% до 13,8%, узнали «Известия».

Бизнес

  • Союз потребителей попросил оставить порог беспошлинной торговли в размере €1000 и 31 кг. Мера поможет поддержать потребителей, так как зарубежные бренды покинули страну или приостановили работу. 
  • Малый и средний бизнес настороженно отнесся к предложению Минпромторга открывать киоски у входа в торговые центры, сообщил «Коммерсантъ». Предприниматели опасаются повторения кампании по массовому сносу нестационарных объектов, высокой конкуренции, проблем с получением разрешений, сложностей с поставками и сертификацией товаров. 
  • В 2022 году средняя цена смартфона упала почти на 20%. За год показатель снизился с 23,3 тыс. рублей до 19,2 тыс. рублей.
  • Зарубежные туры на неделю с 8 марта подорожали за год более чем на 60%. Спрос восстанавливается за счет расширения возможностей полетов и наличия в ассортименте туроператоров популярных Египта и Таиланда, пишет «Ъ».

Транспорт

  • Минтранс предложил запретить таксистам работать больше 12 часов. Водителям также придется делать перерыв спустя пять часов после начала смены. 

Фото на обложке: Unsplash

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