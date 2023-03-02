Российские инвесторы могли не получить своевременно до $500 млн выплат по еврооблигациям Белоруссии, Минтранс предложил запретить работать таксистам больше 12 часов, доля заемщиков с четырьмя и более активными кредитами увеличилась до 13,8% и другие события 2 марта.

Зарубежные туры подорожали, запреты для таксистов: главное 2 марта